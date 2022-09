Huszonöt évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetemen, Sárneczky Krisztián akkori budapesti egyetemi hallgató vezetésével és szegedi csillagászok közreműködésével rendszeres kisbolygó-megfigyelések kezdődtek, amelynek folytatása mára hazánk egyik legsikeresebb csillagászati programjává vált. A csillagászati felvételeken gyorsan mozgó fénypontokként megörökíthető égi szikladarabokat jellemzően még hosszú évekig követni kell a pontos pályaszámítás, ezáltal a biztos azonosítás érdekében. Ezt követően a kisbolygó sorszámot kap, a felfedezők pedig névjavaslatot nyújthatnak be a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) megfelelő szakbizottságához.

A Szegedi Tudományegyetem soproni származású csillagásza, Dr. Szalai Tamás (jelenleg a Fizikai Intézet adjunktusa) 2004 nyarán, szegedi egyetemistaként első távcsöves megfigyelési gyakorlatát végezte a piszkéstetői obszervatóriumban Sárneczky Krisztián irányításával, akinek aktuális kisbolygó-megfigyeléseiben is segédkezett. Az akkor megfigyelt aszteroidák közül az évek folyamán több is a sorszámozott státuszba került, az SZTE csillagásza pedig lehetőséget kapott a programvezetőtől, hogy társfelfedezőként elnevezéseket javasoljon az égitesteknek – a korábbi időszakban így került az égboltra Sopron (157141), valamint Szalai Tamás egykori gimnáziumi fizikatanára, Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna (250526) neve is.

Nemrégiben újabb, Sárneczky Krisztián által 2004-ben, illetve 2011-ben talált aszteroidák kaptak sorszámot, Szalai Tamás pedig ismét társfelfedezői névjavaslatokkal élhetett, amelyek elfogadásáról a napokban adott hírt az IAU. A Sopronban felnőtt csillagász egy-egy, diákkorát és pályaválasztását is alapjaiban meghatározó személyről ill. intézményről nevezett el kisbolygót: első mentoráról, a januárban elhunyt Kiss Gyula (1948-2022) amatőrcsillagászról, valamint Alma Matéréről, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumról.

Az (554879) Kissgyula és a (574506) Sopronilíceum kisbolygók mellett Szalai Tamás további három javaslatát is befogadta a nemzetközi testület: égi megörökítést kapott felesége elhunyt édesapja, az évtizedekig általános iskolai matematika-fizika szakos tanárként és iskolaigazgatóként dolgozó Kopasz Imre (565780), a szegedi egyetem rektoraként a Szegedi Csillagvizsgáló 1992-es létrejöttében kulcsszerepet játszó Dr. Csákány Béla matematikus professzor (450297), valamint a közelmúltban elhunyt színművész, a Nemzet Színésze, Haumann Péter (612787) is. Mindegyik újonnan elnevezett objektum a Mars és a Jupiter pályája között húzódó, ún. fő kisbolygóöv tagja, 3-6 év közötti Nap körüli keringési periódussal.

