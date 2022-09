Több száz ember gyűlt össze szombat délután a mérkőzésre. A meccset megelőzően érezni lehetett, hogy valami készül, nagy sürgés-forgás volt a kispadok környékén. A győrszent­iváni büfé előtt is sokan foglaltak helyet, itt ült megérkezésünkkor a 103 éves Nagy Ferencné Balogh Erzsébet is, aki kedélyesen beszélgetett a helyiekkel, családja születésnapi köszöntéséről mesélt. Tudta, hogy fontos szerepe lesz a mérkőzés előtt. Erről árulkodott meze is, melyen a 103-as szám és a neve olvasható. A sportkör készíttette neki a nagy napra. Erzsi néni három évvel korábban született, mint ahogy a sportegyesület megalakult.

Udvardi Győző ötlete volt, hogy a szombati mérkőzés kezdőrúgását Erzsi néni végezze el.

„Csak eszembe jutott, mi lenne, ha Erzsi néni megmutatná, milyen tökéletes állapotban van” – mondja.

A hangszórók egy pillanatra elcsendesedtek, a meccs előtt felsorakoztak az egyesület utánpótlás-játékosai és edzői. Bemutatásuk után Glázer Péter, a klub elnöke, majd Sík Sándor, a településrész képviselője köszöntötte Erzsi nénit. Ajándékként egy könyvet is átvehetett, ami a jubileumát ünneplő sportegyesület történetéről szól. A megható pillanatok után Erzsi néni unokájával, dédunokájával és Udvardi Győzővel indult el a középkör felé, ám előtte még pár gyakorlást elvégzett a labdával. Kezdőrúgását hatalmas vastaps fogadta. Udvardi Győző mosolyogva beszélt az ünnepeltről.

Nagy Ferencné Balogh Erzsébet vezetésével vonultak fel a csapatok a futballpályára. Fotó: Rákóczy Ádám



– Mindennapos vendég az üzletemben, régóta ismerem, mert édesanyám egyik barátnője volt. Nagyon szorgalmasnak ismeri mindenki Szentivánon. Hétvégenként rétest sütünk, Erzsi néninek van a legtutibb receptje. Ragaszkodik ahhoz is, hogy minden évben ő tegye el hozzá az almát, a körtét, a meggyet és a cseresznyét – fogalmazott a köszöntés szervezője.

Erzsi néni otthonosan érzi magát a pálya mellett, látszott, hogy nem idegen számára a foci.

– Heten voltunk testvérek, három fiú és négy lány. Óriási udvarunk volt, éjjel-nappal fociztunk. Csodaszép gyermekkorunk volt. Az utcánk végén volt a pálya, oda is sokat kilátogattunk. Ma már csak tévében nézek meccset. Igaz, a kedvenc műsorom most egy török sorozat, de ha futball van, örömmel kapcsolok át a sportcsatornára – mondja nevetve Erzsi néni.

Azt is megtudtuk tőle, hogy egész életében dolgozott. Több mint 12 évet húzott le az akkori textilgyárban, majd a lenszövőbe került. Később a szomszédjában működő kertészetben is vállalt munkát. Azt mondja, a családjában mindenki szép hosszú életű volt, apja és nagyapja 94 évesen hunytak el, édesanyja pedig 91 éves korában.

Erzsi néni és a csapat – Az ünnepelt otthonosan mozgott a futballpályán. Szereti a focit. Fotók: Rákóczy Ádám



Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, rejtélyesen válaszolt.

– Sokat dolgoztam, lehet, hogy a rengeteg munka? De többet nem árulok el. Nagyon boldog vagyok. Van két unokám és négy dédunokám. Kell ennél nagyobb öröm? A gyermekkoromat nagyon szerettem, most már csak azt veszem észre, hogy gyorsan mennek a napok – tette hozzá.

A helyi szurkolókhoz is odaléptünk, a pálya szélén állt Gábriel Miklós. Erzsi néni a nagymamájának volt osztálytársa és barátnője. Sokat beszélgettek, jól ismeri az ünnepeltet.

– Valamiért senkinek sem árulja el a hosszú élet titkát. Mi és a helyiek is kíváncsiak vagyunk rá, de nem mond semmit. Többször megállapítottuk már, valószínűleg a nyugodt természet. Sosem láttuk feszültnek, mindig mosolyog és boldogságban éli életét. Itt, Szentivánon pedig mindenki szereti – fogalmazott.

A kezdőrúgás után előkerültek a pálinkáspoharak is, a szurkolók együtt koccinthattak Erzsi néni tiszteletére. A mérkőzést végül, igaz, nagy csatában, de elveszítette a hazai csapat, 1–2-es arányban.