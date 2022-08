Immár hagyomány, hogy 2016 óta minden évben bemutatják Az öröm útja című, a feltámadt Jézusról szóló zenés misztériumjátékot Fertőszéplakon. A nyaranta színpadra vitt darab évről évre fejlődik, és idén is mély lelki élményt nyújt mindazoknak, akik nyitott szívvel nézik és hallgatják. Nem biztos, hogy mindig minden hang pontosan a helyén szólal meg, és hogy az amatőr szereplőknek betű szerint jut eszükbe a szöveg, de az biztos, hogy őszintén és szeretettel működnek közre a húsvéttól pünkösdig tartó 50 nap eseményeinek megelevenítésében. Az előadások augusztus 4-én és 5-én, csütörtökön és pénteken este kilenc órakor kezdődnek a sportpályán lévő rendezvénysátorban.

– Több mint 2000 éves történet elevenedik meg a szemek előtt. Egy különleges, zenés misztériumjáték, mely nem csupán hetven fertőszéplaki és környékbeli ember összefogásának eredménye, de egyben hitvallás is. A misztériumjáték megszülető gondolatát Fertőszéplak gazdag szakrális öröksége is erősítette bennünk. Előadásunk egyik legnagyobb értéke, s egyben a leg­esendőbb része is az, hogy minden szereplő amatőr – mondta a kedd esti próbára készülve Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere, aki természetesen maga is részese a közösségi produkciónak, az egyik apostolt alakítja. Hozzátette, hálás minden szereplőnek és közreműködőnek a kitartásáért, a szorgalmáért és a lelkesedéséért.