A békés együttélés a cél

– Sajnos az emberek egyre kevésbé toleránsak az élővilággal kapcsolatban, idén már három megkeresésem volt, hogy irtsam ki a tücsköket, mert zavaró a ciripelésük. Azt javaslom, inkább előzzük meg a bajt, például ne állítsunk medencét, vagy ne együnk a kertben, akkor nem jön a rovar a vízre, morzsára. Ha mindent lepermetezünk, darázs ugyan kevés lesz, de az egész környezetet és a saját szervezetünket is megterheli a vegyszer. Királyfi Péter, a Győri Önkormányzat Hatósági Főosztályának ellenőrzési referense szerint sem szabad elrettenteni az embereket mindenféle élőlénytől. – Az ismeretek hiányából fakad a félelem, és a mostani esetek médiavisszhangjából. Nem szabad elfelejteni, hogy a darázs hasznos állat, hiszen részt vesz a beporzásban és tetveket, egyéb rovarokat pusztít. Viszont mivel a szemetet, húsokat és ürüléket sem veti meg, betegségeket is terjeszthet szúrással, harapással. Addig békés, amíg nem bántják és a fészkét nem érzi veszélyben, viszont többször is tud szúrni. Királyfi Péter szerint is a legjobb védekezés, ha nem hagyunk elöl hulladékot, édességet, gyümölcsöt, húsmaradékot különösen. A kukát csukjuk le és szagtalanítsuk. A kint etetett házi kedvenc tápját takarni kell. Az épületeken ellenőrizni érdemes a redőnytokokat, repedéseket, nyílásokat, eldugaszolatlan csöveket, mérőórák burkolatát. Javaslom, hogy kerti partin, grillezésen csakis átlátszó pohárból igyunk, ne dobozból, mert nem tudhatjuk, mászott-e bele darázs. Nem érdemes hadonászni, mert egyre agresszívabb lesz, és feromonok kibocsátásával hívhatja a társait, ha támadásnak véli a dolgot. Segít, ha nem hordunk nagyon színes ruhákat, kerüljük a szabadtéri étkezést, és az édes, virágillatú parfümök használatát. Ültethetünk rovarűző növényeket, mint a citromfű, zsálya és társai. – Ha csapdát készítünk, a cukros lé mellé tegyünk egy kanál ecetsavat, így a méheket távol tarthatjuk tőle. Padlásokra bevált felfújt papírzacskót tenni, mert azt fészeknek vélik, és a 75 méteres körzetébe nem építenek új fészket. Műdarázsfészkeket is kapni hasonló célból.

Ha már bőrben a fullánk

– A méhek szúrása savas kémhatású, ezért segíthet a szóda- bikarbónás borogatás, a darazsaké viszont lúgos, ezért nagy- anyáink ecetes borogatása alkalmas rá – mondja a szakember. Ha olyan markáns tüneteket észlelünk, mint a vérnyomás- esés, heves szívdobogás, hányás, ziháló légzés, légszomj, azonnal hívjunk mentőt. – Víz és kalcium itatása ebben az esetben tilos, mert csak tovább csökkenti a vérnyomást. Amennyiben a központi idegrendszer közelében fejen, szájüregben, orrüregben, hallójáratban történik szúrás, ilyenkor is érdemes mentőt, orvost hívni. A darazsak mérge anafilaxiás sokkot válthat ki, ami a szervezet túlzott immunreakciója. Adrenalininjekció vagy EpiPen nyújthat segítséget. Ha markáns tünetek nem jelennek meg, akkor is érdemes figyelni, mert bár az idő múltával csökken az esélye, de 48 órán belül még jelentkezhet rosszullét.