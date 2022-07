– Az önkormányzat minden évben lehetővé teszi a soproni családok számára a nyári napközit. Ez nem pusztán gyermekmegőrző, hiszen az étkezések mellett különböző tartalmas programokon is részt vesznek a napközisek, így például kirándulnak, múzeumba mennek. Erre az önkormányzat az idén 25 millió forintot áldoz, és hetente 250 gyerkőc veszi igénybe. Mindazon szülőknek ajánljuk, akik más módon nem tudják elhelyezni általános iskolás gyermekeiket, hiszen kiváló pedagógusok kiváló körülmények között vigyáznak rájuk. A gyerekek számos foglalkozáson is részt vehetnek – hangsúlyozta Farkas Ciprián polgármester.

A napközi programja igazán sokrétű, hiszen a hasznos időtöltésen van a hangsúly: homokfestés, sportfoglalkozások, kincskeresés is szerepel a palettán, de számos külső helyszínen is jártak már a tanulók. Voltak a Ligneum Látogatóközpontban, moziban, uszodában, felkeresték a fertődi levendulaültetvényt, az Erdők Házát pedig kisvonattal látogatták meg. Lehetőség volt a VR-szemüvegek kipróbálására, és betekinthettek az akrojóga rejtelmeibe is. Horváth Dorka, az egyik résztvevő, aki jövőre második osztályba megy, jól érzi magát, örül annak, hogy a nyári szünidőben is a barátaival együtt játszhat a napköziben.

A szervezők hálásak a városi intézményeknek, akik segítenek tartalommal megtölteni a gyerekek napköziben töltött idejét: többek között a Gyermekjóléti Szolgálat, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség számos emlékezetes percet szerzett a résztvevőknek.