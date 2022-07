A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és a Széchenyi István Egyetem SZESAT szakkollégium szekciójának szoros együttműködésének köszönhetően hosszú évek óta kínálnak izgalmas, ismeretterjesztő nyári programokat a térség vakációzó gyerekeinek. „Számunkra is komoly kihívás, hogy amit évközben felnőtt hallgatóinknak tanítunk, azt a nyár folyamán maguk a hallgatóink úgy magyarázzák el a kisiskolásoknak, hogy az nekik is érthető, egyben érdekes legyen” – mesélte az egyetemi épület tetején Dr. Vári Péter a Széchenyi-egyetem docense, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgató-helyettese, aki pár évtizede maga is e falak között vált villamosmérnökké. Hozzátette, a programok során a gyerekek olyan izgalmas témákban kalandozhatnak, mint a műholdak világa, a meteorológiai szondák működése, vagy éppen a világűr vizsgálata.

„Az Országos Meteorológiai Szolgálat támogatásával valósulhatott meg ez a program, amelynek során a gyerekek és az intézmény Távközlési Tanszékének munkatársai valamint a SZESAT szakkollégium közreműködésével három meteorológiai ballont engedtek fel. Az egyetem felújított tetőteraszáról lélegzetelállító látvány tárul elénk a városra, a folyókra, a Püspökerdőre, vagyis a kampusz páratlan környezetére. Ez már önmagában nagy élmény a gyerekeknek, hát még, amikor látják felszállni az általuk elengedett szondát” – hangsúlyozta Dr. Vári Péter. Kifejtette, a ballonok útját jeladó segítségével térképen lehet követni, és a rajtuk elhelyezett mérőeszközök segítségével számos fontos információ gyűjthető a légkör különböző rétegeinek meteorológiai változásáról.

Az akció a klímatudatosság és a fenntartható jövő témája köré épült programsorozat részeként valósult meg. A széljárásnak köszönhetően még a ballonok útja is a környezetvédelem globális fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen a szondák országhatárt átlépve különleges természeti kincsek felett repültek a Szigetköz csücskétől egészen a Csallóközig. „Bízunk benne, hogy a programmal sikerült felkeltenünk a gyerekek érdeklődését a természettudományok iránt, akik megismerhették azt is, hogy a Széchenyi István Egyetemen mennyi lehetőség várja őket, ha majd később hallgatóként visszatérnek hozzánk” – zárta a szakember.