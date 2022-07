Közel azonos arányban okozói a baleseteknek a gépjárművezetők és a bringások. A legtöbb baleset körforgalmaknál vagy olyan helyeken fordul elő, ahol a kerékpárút becsatlakozik a közútba. Ilyenkor a biciklisek nagy része nem veszi figyelembe az Elsőbbségadás kötelező! táblát, de vannak olyan helyek is, ahol az autósoknak kell figyelniük. Másik gyakori probléma, amikor az egyirányú kerékpárúton a menetiránnyal szemben közlekednek a bringások. Ez a szabálytalanság szinte mindennapos a Jedlik hídon.

– Az elmúlt hónapban számottevően több olyan baleset történt, amelyben kerékpárosok is érintettek voltak, mint májusban. Ennek egyik oka, hogy nyáron olyanok is nyeregbe pattannak, akik egyébként nem szoktak biciklizni. Emellett a fiatalok sem kerékpároznak már annyit, mint a korábbi generációk. Ez nemcsak a KRESZ-ismereteiken, de az egyensúlyérzékükön is meglátszik – mondta el Majorné Bajnok Eszter rendőr százados, a Győri Rendőrkapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottságának titkára.

A kerékpárosok is szabálytalankodnak. Az egyik leggyakoribb probléma, hogy az egyirányú bicikliúton a menetiránnyal szemben közlekednek. Fotó: Rákóczy Ádám

Az említett hídnál ellenkező irányból behajtó kerékpárossal nem találkoztunk, de olyannal igen, aki nem a bicikliúton, hanem mellette, a gépkocsik számára fenntartott úton tekert. Sőt, a velünk lévő két rendőr egy olyan bringást is megállított, aki a Kálóczy tér gyalogosoknak kijelölt szakaszán hajtott és közben telefonozott is. Ez sem ritka eset, ahogy sajnos az sem, hogy egyesek sérelmezték a rendőri intézkedést.

A belvároskörnyéki közlekedés másik sok indulatot kiváltó pontja a Kossuth híd. Itt az egyik oldalt kizárólag a kerékpárosok használhatják, amire több tábla is felhívja a figyelmet. Ezen a szakaszon főleg a gyalogosok szoktak szabálytalanul áthaladni. Ottjártunkkor egy futó, valamint két hölgy és egy kisgyermek közlekedett a bicikliúton. A megállítottak itt azonnal elismerték, hogy hibáztak, sőt, azt is hozzátették, amikor erre járnak biciklivel, ők sem szeretik, ha egy gyalogos itt közlekedik.

Sok gyalogos elfelejti, hogy a győri Kossuth híd egyik oldalát kizárólag kerékpárosok használhatják. Emiatt gyakoriak a konfliktusok ezen a szakaszon. Fotó: Rákóczy Ádám

Forrás: Rákóczy Ádám

A rendőrök elmondták, sokan érvelnek azzal, hogy nem idevalósiak, nem ismerik a helyi viszonyokat. A szabályok nem tudása azonban senkit nem mentesít azok betartása alól.

A harmadik állomás a Baross Gábor út volt, ahol egymás után ugrottak le a kerékpárról a biciklisek, amint a távolban meglátták a rendőrök egyenruháját. Eszerint a többségük tudja, hogy helytelenül közlekedik. De itt is akadt, aki telefonálás közben nem vette észre a hatósági személyeket. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy míg a Baross úton tilos kerékpározni, a Jedlik Ányos utcában sebességkorlátozások mellett lehet. Ezen a szakaszon szintén sok a súrlódás a gyalogosok és kerékpárosok között.

Sokan kerékpároznak a Baross úton, úgy is hogy tudják, hogy itt tilos. Fotó: Rákóczy Ádám

– A balesetek egyik vezető oka, hogy sokan rutinból közlekednek és nem figyelnek a táblákra és a többi közlekedőre. A kerékpárosok ráadásul sérülékenyebbek, gyorsabban haladnak, mint egy gyalogos, de nem védi őket karosszéria. Éppen ezért nekik még jobban kell figyelniük és néha mások helyett is óvatosnak lenniük – emelte ki zárásként Majorné Bajnok Eszter.