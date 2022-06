Van egy csornai, virágokkal teli udvar, amit az úton haladva mindig megcsodáltam. A napokban végre lehetőségem adódott és közelről is szemügyre vehettem azt a kertet, ami két éve méltán lett a Rábaköz legszebbje. A birtokosa Pálffy József és családja. József úgy tűnik, beszéli a virágok nyelvét. A csíkos, a bordó rózsa, a bokor és a fa jól megfér egymás mellett. Mindegyik meghálálja a törődést. Az illatuk pedig... Nem is gondolnánk, mennyire különböző, az egyiknek lágyabb, a másiknak markáns. Az elárasztott erdélyi faluból, Bözödújfaluról származó férfi nagyapja testvéreitől, a Havadtői nevezetű családtagjaitól leste el a növények gondozásának, szaporításának lépéseit. – Nagy területen foglalkoztak gyümölcstermesztéssel – jegyezte meg, ahogy azt is, hogy sokat tanult tőlük. Egyikük az itteni mezőgazdasági minisztériumban is dolgozott.

– Megtaláltam a helyem a Kisalföldön – mondta, s ennek már 34 éve. Az aktív éveiben egyébként varrógépműszerészként dolgozott, több mint 47 évet töltött el munkával. Nyugdíjazása után is vágyta az emberek társaságát, a nyüzsgést, így 4 órában karbantartóként dolgozik. „Vannak a hatvanas évekből származó gyümölcsfáim, mára már inkább csak árnyékadók – utalt az Erdélyben található növényekre, majd kitért a csornai kertje büszkeségeire is. – A hamburgi és pölöskei muskotálytól kezdve a csabagyöngyéig van körülbelül 100–120 tő szőlőm. Különleges a háromméteres rózsa, az alma, ami 12-félét terem, a cseresznyén mindegyiken van 3–4-féle termés. A burgonyától a hagymán át a sárgarépáig mindenféle zöldséget megtermelünk magunknak – sorolta, majd rátértünk a kert legszebbjei- re.

– A kislányom tavaly megszámolta, 440 tő rózsa virágzott egyszerre, de évről évre több van belőlük. Mindegyik növényre büszke vagyok, amit én ültettem. Mindegyikben látok szépet, úgy a rózsákban, mint a barackfában vagy épp a tiszafában, amit próbálok alakítgatni, formálni.” Elismerésekből nincs hiány, tavaly- előtt a Rábaköz legszebb kertje lett az övé, nemrégiben pedig a bágyogszováti borversenyen mérette meg magát, s rögtön az első alkalommal arany oklevéllel tért haza. Csornai hegyek leve, e nevet adta a nedűnek. A felesége ahogy az életben, úgy a kerti munkában is társa. József az a típus, aki nagy szakértelemmel viseltetik a hobbija iránt, tudása mellé szűnni nem akaró lelkesedés párosul.

– Ha kijövök az udvarra, metszőolló és az oltókés mindig van a zsebemben. Több mint 40 metszőollóm van. Mindig van egy-egy megoldásra váró feladat, egy ekkora kert folyamatosan ad munkát. Az időm nagy részét kint töltöm, nagyon jól érzem magam itt. Bárhol vagyok, hazahív a kert.