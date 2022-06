Hartyándi Jenő elmondta, az a fontos, hogy mindenki, aki érkezik, tegyen le valamit a közösségi asztalra és mutassa is be azt. Ez lehet egy családi recept alapján készült étel, a nagypapa bora vagy épp egy saját vers. Ezekből alakulnak ki aztán a beszélgetések. – Filmes-, fotós- és kézműves- műhelyek érkeznek.

Valaki felajánlja, hogy hastáncfoglalkozást tart. Csallóközből érkezett egy házaspár, a feleség illatműhelyt hozott, a férje pedig a kedvenc bakelitlemez-válogatásaiból csinált rövidebb összeállításokat. Ez egy régi-új forma. Régi, mivel a kalákák és batyus bálok hangulatát idézi meg, és új, mivel mindezt egy kicsit a mai igényekhez formálja. Hartyándi Jenő kiemelte, hogy a mai világban a hagyományos közösségek többsége felbomlott, pedig nagy rá az igény.

– Ha valaki megérti ennek a működését és talál olyan részt ami érdekli, akkor be tud csatlakozni. Ennek a műfajnak az a szépsége, hogy kiszámíthatatlan. Néha annál is jobban működnek dolgok, mint amire számítunk, máskor változtatni, újratervezni kell. – Az első nap briliáns volt nagyon jó hangulattal, a második napon az eső sokakat megijesztett, mi is fedett helyre kényszerültünk. De ennek is megvolt az előnye, hiszen egy kisebb helyen olyanok is egymás mellé kerültek és szóba elegyedtek, akik egyébként nem biztos, hogy találkoznak.