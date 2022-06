Érdemes odafigyelni a részletekre?

Igen. Mert pont bennük bújik meg a lényeg. Ezért is célszerű a minőségi kézi szerszámok közül választani, mert ezek garantáltan a leginkább megfeszített pillanatokban is jól teljesítenek. Ellenben, ha mondjuk a fejsze lötyög vagy a metszőolló nem eléggé éles, akkor gyakorlatilag borítékolható a bosszúság. Arról nem is szólva, hogy a balesetveszélyes helyzetek előidézésében főszerepet játszhatnak azok az eszközök, amik nem teljesítenek éppen a legjobban, már ami a nagyfokú megbízhatóságot és terhelhetőséget illeti. Márpedig, elnézve az aktuális körülményeket a kerti kellékeknek bírniuk kell a strapálást, amiből jócskán akad a háztájékon.

A viharok folyamatos utómunkálatokat generálnak: a letörött ágak összeaprítása, a növények megmetszése vagy éppen a gyomok kikapálása nem olyan feladatok, amik várhatnak a végtelenségig. Ugyanakkor különösen munka, elfoglaltság mellett nagyon nem mindegy, hogy mennyi időt kell szánni a kinti kötelezettségek teljesítésére. Ha a kézbe való szerszámok a maximumot nyújtják funkcionalitás és strammság terén, akkor minimális idő- és erőbefektetéssel hiánytalan végeredmény érhető el.

Most akkor kell locsolni vagy sem?

Bár fentebb megemlítettük, hogy a nagy esőzések, sőt viharok sem ritkák, de ezzel párhuzamosan a szárazság is jelenlévő probléma. Ezért aztán a vízszivattyú alkalmazása elengedhetetlen, lévén az öntözés nem úszható meg. Amikor esik, akkor kétségtelenül ömlik, viszont ez egyrészt nem kiszámítható időközönként történik, másrészt a nagy mennyiségű vizet sokszor a föld képtelen befogadni. Száz szónak is egy a vége a tudatos kertgondozás nélkülözhetetlen része az öntözés, aminek a könnyedségéhez kizárólag egy minőségi szivattyú járulhat hozzá. Ráadásul az ilyen módon felszínre hozott víz sokkalta kevesebbe kerül, mint a többi víznyerési alternatíva.

A fotó forrása: Audio und werbung / Shutterstock.com

Hol ildomos tárolni az eszközöket?

A garázs, a pince egyformán ideálisak erre a célra, bár sokan rendelkeznek külön faházzal, fészerrel, de a kerti házikó is határozottan praktikus ötlet, aminek a segítségével a szerszámok tárolása (biztonságos körülmények között) nem okozhat nehézséget.