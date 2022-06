A népszerű Food Truck Show keretében BBQ, hamburger, hal, mexikói, thai, görög kedvelők, édesszájúak, koffeinfüggők, fröccs imádók is megtalálják a számításaikat és a vegetáriánus vendégekre is gondoltak a szervezők.

Rekord számú büfékocsi

A négy napos street food őrület csütörtökön indul. Az eddigi évek legszélesebb kínálatával várják az éhes szájakat, ugyanis soha ennyi büfékocsi nem gurult még be Győrbe. A Food Truck Show-n a hazai gasztronómia krémje mellett az ország legkiválóbb kézműves sörfőzdéi és chili termelői töltik meg idén újra Győr belvárosának a szívét.

Győr kedvenc truckjait keresik

A hagyományokhoz híven helyszínenként megválasztják a város kedvenc food truckját a szakmai zsűri és a közönség szavazatai alapján. Az online szavazás a rendezvény napján indul, a díjátadót pedig vasárnap este rendezik, ahol a legnépszerűbb kocsi megkapja a szakmai elismerést.

A helyi gyermekotthonok lakóit is meghívják ebédre

Idén először a Kuckó önkéntes programmal kézen fogva vendégül látják az adott térség gyermekotthonainak lakóit és a teljes forgalom 1%-át is felajánlják. Szeretnének egy felejthetetlen napot szervezni változatos programokkal, koncertekkel és egy igazi food truckos ebédet követően igyekeznek átadni a környezettudatos szemléletet fontosságát: hogyan lehet szelektív hulladékgyűjtéssel tudatosan óvni a környezetünket.

Valóban zöldben utazik a gasztrofesztivál: a rendezvényeken hulladékokat elkülönítetten gyűjtik és kizárólag komposztálható csomagolóanyagot használnak. Műanyag mentes eszközöket és visszaváltható poharat is használnak, idén pedig a tisztítószerek is kizárólag környezetbarát termékek lesznek.

A rendezvények ingyenesen látogathatók

Helyszín: Győr, Radó sétány

Nyitás: 2022. június 16., csütörtök 15:00

Zárás: 2022. június 19., vasárnap 21:00

Az eseményről bővebben ITT>> olvashatnak.

Beguruló kocsik listája:

Balkán Bistro

Black Bar

Borkas

Chaiyo Thai Food Truck

Che Che Burger

CSÓKA

Extra Coffee

Happy Churros

Laposa

Lassú Disznó

Legenda

Lekker

Levendula

Mama Earth Vegán Truckja

Meraki Görög Gyros

MexKitchen

Mrs Doubtfire

Nemo Fish&Chips

Paneer

Pilsner

Pizz' Burger

PopFröccs

Raclette By Lili

Smokey Monkies BBQ

The Grilled Piggy

Waffel Land

ZabáljCsak