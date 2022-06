A verseny különlegességét az adja, hogy a világ minden pontjáról várják a magyar állampolgárságú, és/vagy magyar származású gyermektelen hölgyek jelentkezését. A finálét Győrben rendezik meg július 24-én vasárnap, amire már 17-től egy felkészítő táborban készülnek a versenyzők.

A királynő képviseli hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen Egyiptomban. Ezen felül számos értékes ajándékban részesülnek majd a finalisták. A riportból az is kiderül, hogy a verseny fődíja egy autó lesz.

A döntőbe jutott versenyzők közül választják ki azt a hölgyet is, aki Magyarország színeiben megmérettetheti magát a Top Model of the World színpadán.

Fásy Ádám azt is elmondta, hogy szerinte az az ideális szépségkirálynő-jelölt, akit a nők is elfogadnak szépnek.