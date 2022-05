Gasztrofesztiválon mutatták be a Rábaköz hagyományos ételeit a hétvégén Kapuváron. Az Íz­­vadÁszok Gasztronómiai Egyesület szervezte a megmozdulást, amely része volt egy pályázat által támogatott programsorozatnak. Korábban a magyaros ízeket vonultatták fel, most a térség jellegzetességeit főzték és sütötték a csapatok. A következő rendezvényen különböző nemzetek „kóstoltatnak”.

Tizennégy csapat

A fesztivál célja az volt, hogy a Rábaköz gasztronómiai hagyományait, értékeit felelevenítsék, és esetleg már feledésbe merülő ételeket is készítsenek. Tizennégy főzőcsapat vállalta, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez. A nap rábaközi parasztreggelivel kezdődött: szalonnát, tojást, kolbászt, hagymát tálaltak a vendé­geknek.

Receptkutatás

– Azt tapasztaltam, hogy valamennyi főzőcsoport ragaszkodott a régi ételekhez, többen kutattak is a hagyományos receptek után. Külön öröm, hogy a Rábaközön kívülről is érkeztek barátaink, azaz térségünk ízeit nem csak itt ismerik – mondta a Kisalföldnek az esemény főszervezője, az ÍzvadÁszok vezetője, Magyar László. – Készültek gombócok például kölesből, de asztalra került a rábaközi húsgombóc­leves is. Természetesen szerepelt a sorban a böllérmáj és a kapuvári bicskás pecsenye is. Az ÍzvadÁszok Hanság széli babgulyással kínálta az érdeklődőket, és rábaközi vegyes pörkölt is készült.