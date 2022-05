Az unokatestvérek mindegyike a sport terén is sikeres. Lányai, Rebeka és Maja is kijutottak a karate EB-re, Rebeka bronzéremmel tért haza, akárcsak korábban Levente, ahogy Gergő is szerepelt volna, de ezt a járvány meghiúsította. Zoltán fia, Bálint hatodikos, remélhetőleg ő is követi majd apját a szakmaválasztásban. Kozmáék bíznak fiaikban, rátermettek, kötelességtudóak, remélhetőleg jó szakemberek lesznek, általánosságban azonban utánpótlás esetén főként az elhivatottság terén van még mit javítani.

A megbízásaikról elmondták, zömében Oslitól Kapuváron át Sopronig dolgoznak. – A kőművesek általában nyáron végeznek a munkával, így nekünk az ősz a főszezon – mondta Zoltán, s arra is kitért, mit szeret a szakmájában. – A kihívásokat, mert az mindig akad. Látványos, mindig más, mindig máshol zajlik és változatos – mondta. Az alapanyagárról megtudtuk, hogy az elmúlt egy évben közel a háromszorosára emelkedett, hiányuk faanyagból nincs.

– A legnagyobb munkánk Nagycenken volt, ahol 3200 négyzetméternyi tetőt készítettünk, két éve kezdtük, szakaszosan dolgoztunk rajta, idén fejeztük be. A legkülönlegesebb pedig a hegykői csipkemúzeum volt, amiért 2016-ban nívódíjat kaptunk – tudtuk meg Tibortól.

A testvérpárnak ugyanaz a hobbija, bár sok idejük nincs rá, horgászni szeretnek. – Én idén mindössze kétszer voltam, ezúttal sem fog betelni a horgásznapló – mondta mosolyogva Zoltán. Ebből is látszik, munka van elég. Hirdetniük sosem kellett, a Kozma testvérek a szakmájukban ismertek és elismertek.