– Szeretek közvetlenül segíteni, a két kezemmel – emelte ki Kertai Melinda, a mindig mosolygós fiatal édesanya. Apró termete ne tévesszen meg senkit, aki ismeri, tudja róla, hogy egy összeszedett, erős nő egy hatalmas tűzoltóautóval.

Mintha forgószínpad lenne az életem, amiben mindhárom szerepemben én vagyok.– Édesapám tűzoltó volt, így már kislánykoromtól kezdve rajongtam a több méter magas piros autóért és a tűzoltó hivatás sokszínűségéért. Lányként a divatot is szerettem, de a fiús dolgok is közel álltak hozzám. A Jedlik-iskolából rendszeresen átjártam a tűzoltókhoz, édesapám ott szolgált hivatásosként. Szinte a laktanyában nőttem fel – kezdte Melinda. – Nem terveztem, hogy később ezzel szeretnék hivatásszerűen foglalkozni, járműműszaki kereskedelmi végzettséget szereztem. Kisfiam megszületése után kezdtem azon gondolkozni, szívesen megmutatnám neki a tűzoltók világát, azt a miliőt, amit én is gyermekként megtapasztaltam. Elindítottam a vállalkozásomat, ahol gyerekeknek tűzoltós élményprogramokat is szervezek, illetve elkezdtem a tűzvédelem területén is képezni magam. Idén ősztől pedig kezdem az egyetemet, tűzvédelmi szakmenedzser képzésen – fejtette ki a kétgyermekes édesanya, aki egy maroknyi lelkes csapat kérésére 2019-ben megalapította a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, majd végül a férfiakból álló csapat parancsnoka lett.

Melindát gyakran látni a hatalmas jármű volánjánál, ugyanis ő az egyik sofőrje a 12 fős önkéntes egyesületnek. Így nem is volt meglepő, hogy a ház udvarán két tűzoltóautó is parkolt. – Az egyik az enyém, műszaki mentő volt régen – mutatta a régebbi évjáratút. A másikat a fő támogatójuktól üzemben tartásra kapták, két éve használják, remélik, minél előbb éles bevetésen is kipróbálhatják. Ugyanis ez is feltétele annak, hogy később a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület riaszthatóvá váljon. A járvány miatt elmaradtak az ehhez szükséges képzések és vizsgák, de ami késik, nem múlik. A csapat képezi magát, hamarosan a csörlő- és a szivattyúkezelést is elsajátítva annak érdekében, hogy a katasztrófavédelemmel való együttműködésben feljebb léphessenek.

– A generációmból sokan lettek hivatásos tűzoltók. Én lányként nem vonulhatok be, irodában dolgozhatnék, de az nem motivál. Így maradt az önkéntesség, ahol nincs nemi megkötés – tette hozzá. Melinda a gyerekekkel kapcsolatos számos teendő mellett vállalkozó nő is, bevallása szerint kitartóan küzd olyan célokért, amik a közösséget szolgálják. Nap mint nap erőn felül teljesít, a pandémiás időszak alatt például számtalan alkalommal fertőtlenítették le a padokat a játszótereken. Minden rendezvény vagy tábor alkalmával mosolyogva fogadják a csillogó szemű gyerekeket, akiket a nagy piros autó ámulatba ejt.

Gyakran szerveznek gyűjtéseket rászorulóknak, legutóbb két gyermeknek segítettek, hogy el tudjanak menni nyári táborba. Évek óta megszervezik a tűzifa összevágását és elszállítják a nehezebb sorsú társaiknak, szemétszedő akciókkal megtisztítják Győrszentivánt az illegális hulladékoktól. De ha hajnalig kell keresni egy eltűnt személyt hóban-fagyban, Melinda akkor is ott van és segít a kutyás keresőknek. Ugyan- ilyen lendülettel és odaadással gyűjtöttek legutóbb tartós élelmiszert az ukrán menekülteknek és vitték el Tiszabecsre.

Elismerések

Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, május 4. pedig a katasztrófavédelemben dolgozók számára munkaszüneti nap. Ma az ügyfélfogadás és a hatósági ügyintézés is szünetel. A nemzetközi tűzoltónapon a készenléti szolgálatot ellátók ugyanakkor garantálják az ország mentő tűzvédelmét. A világnapi ünnepséget idén május 6-án Sopronban tartják, ahol elismerik a kollégák kiemelkedő munkáját.