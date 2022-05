Burda Éva főszervező tájékoztatása szerint ebben az évben ismét sok kisgyermek vette ki a részét a takarításból, gereblyézésből, homoklapátolásból, vagy csak élvezték a napsütést, a közös mókázást.

A parktakarítás mellett a segítők átszitálták a homokozók tartalmát és feltöltötték friss anyaggal, letakarították és lefestették a csúszdák tetejét, lecsiszolták és újrafestették az asztalokat és padokat. A parkot körülvevő zöldsövényt megnyírták, a belenőtt tüskés bokrokat kivágták. A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat a takarítóknak és gyermekeiknek természetesen meleg ebédet is biztosított.

– Nagyon örülünk, hogy a parktakarításon évről évre egyre több gyermek és fiatalkorú is jelen van. Így ők is láthatják és talán meg is értik, milyen nagy veszély a kicsik számára, ha csikket vagy üres, esetleg törött üveget hagynak a játszótéren. Idén – nagy örömünkre – sokkal kevesebb eldobált anyagot kellett összeszednünk, mint az elmúlt években. Nagyon szépen köszönjük a segítők munkáját, és szeretnénk, ha mindenki megbecsülné és élvezné a szépen rendbe rakott parkot és játszóteret – zárta gondolatait Burda Éva.