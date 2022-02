Öt vidéki, öt fővárosi és két határon túli középiskola csapata jutott tovább a VI. Estöri Kreatív Történelmi Verseny döntőjébe. A digitális megoldásairól híres és a kritikai gondolkodást ösztönző történelmi vetélkedőben a diákok ezúttal is bátran fordultak formabontó eszközökhöz: filmmel, videójátékkal, jelmezekbe bújva, színészi képességeiket is megcsillogtatva mutatták be a 16-17. századi Magyarország jelentős személyiségeit és haditetteiket. A három részre szakadt ország történelmét feldolgozó versenyen 22 csapat mérte össze a tudását. Vetélkedésüket a szervező Esterházy Magyarország Alapítvány Facebook-oldalán lehetett nyomon követni.

A VI. Estöri Kreatív Történelmi Verseny idei középdöntőjében a hazai és határontúli középiskolákból érkezett 22 csapat szállt ringbe, hogy megküzdjön a döntőbe jutásért. A csapatok előre elkészített videóik és prezentációik segítségével adtak számot tudásukról és kreativitásukról, bemutatva a török és magyar küzdelmeket és együttélést a 16-17. századi három részre szakadt Magyarországon. Végül öt vidéki, öt fővárosi és két határon túli középiskola csapata bizonyult méltónak a továbbjutásra.

A csapatoknak 10-10 perc állt rendelkezésére, hogy bizonyítsák tudásukat az előzetesen beküldött videó és az ahhoz kapcsolódó prezentáció segítségével. A történelemtanárokból álló zsűrinek egyáltalán nem volt könnyű dolga a döntés során, hisz minden csapat komoly felkészültségről tett bizonyságot. Már az előzetesen bemutatott rövid videók is jelezték, a középdöntő pedig egyértelmen bizonyította, milyen alapos munkát végeztek a diákok a források kutatása, témájuk feldolgozása és prezentálásának előkészítése során. A filmek és a bemutatók pedig nemcsak azt igazolták, hogy a diákok behatóan ismerik a választott témát, hanem humorukról és gyakran színészi kvalitásaikról is bizonyságot adtak. Több csapat nemcsak a videókban, de a verseny során is jelmezbe öltözve, a figurák bőrébe bújva, kreatív módon jelenített meg olyan, a 16-17. századi török-magyar küzdelmekhez kapcsolódó hadászati, családtörténeti, életrajzi témákat, amelyek még a jelenkori történelemkutatás által is kevéssé feldolgozott, vagy épp új kutatási irányokhoz kapcsolódnak. Ezt a zsűri több csapatnál is kiemelte.

Jellemző volt az is, hogy a diákok személyes indíttatású témákat, lakóhelyükhöz kötődő kalandos életű karaktereket és plasztikus problémákat ragadtak meg, melyeken keresztül be tudták mutatni, milyen kihívásokat, választásokat és megoldási lehetőségeket rejtett a kultúrák együttélése ebben a korszakban. A sokfajta probléma mellett az együttműködés, a tolerancia kérdése is gyakran felbukkant, amire releváns, és a bevett toposzoktól is eltérő válaszokat adtak a diákok.

Ez annál inkább kiemelendő, mivel az idei mezőnyben sok 9. évfolyamos diák is volt, akik számára ez a korszak még nem volt tananyag, mégis sikerült új látásmóddal feldolgozniuk a kort. Ebben mentoraik és a felkészítő tanáraik segítségére is számíthattak. Bár minden csapat teljesítménye kiemelkedő volt nap során, a legjobban mégis az alábbi csapatok örülhettek, hisz ők folytathatják a versenyt a döntőben:

A döntőbe jutott 12 csapatra további izgalmas feladatok várnak majd. A felkészülés első lépéseként egy csapatukat és témájukat fémjelző (zsűri által előzőleg meghatározott) Instagram oldalt kell létrehozniuk, melyre további feladatok épülnek majd a döntőben, amelyet május közepén, Budapesten rendeznek.

„A verseny a kezdetektől fogva arra buzdítja a diákokat, hogy használják azokat a képességeiket, amelyeket esetleg a hagyományos oktatás keretiben ritkábban tudnak. Az Estöriben olyan versenyfeladatokban mérhetik össze tudásukat, melyek nemcsak a történelem tudásukat mozgósítják, de informatikai jártasságukat, előadókészségüket, kreatív-alkotói, művészi készségeiket is, miközben nemcsak használják, de feladatok által fejlesztik is azokat. Mi nem tiltjuk, hanem támogatjuk, hogy használják digitális tudásukat, eszközeiket és közösségimédia ismereteiket is, akár a legkreatívabb módokon. Talán nem túlzás azt mondani, hogy mi versenyzőink már korábban is tudatosan használták tanulásra a digitális eszközeiket, míg sok mindenkit csak a járványhelyzet mozdított ebbe az irányba” – mondta Czigány Balázs a versenyt szervező Esterházy Magyarország Alapítvány vezetője.