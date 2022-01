Tavaly országos elismerést is nyert Lébény a 12 hónapon át­­ívelő zöldakciótervéért. Kovács Gábor polgármester szerint idén ebből több programnak is lesz folytatása, ám 2022-re céljuk elsősorban a figyelem felhívása az egészséges életmódra.

Öt szirom, öt mottó

– Míg 2021 a környezetünkről szólt, 2022 a benne élő emberről, figyelemmel arra, hogy az ember mit sem ér a környezete nélkül. Az elmúlt 12 hónap során környezetünk védelmére helyeztük a hangsúlyt, idén azonban nemcsak lakóhelyünk egészségét szeretnénk szem előtt tartani, hanem saját magunk jóllétét is – emelte ki a kisváros vezetője.

2022 tehát az egészség éve Lébényben. Az ezzel kapcsolatos információkat a település közösségi oldalán is megosztották. Mint írják, a címerében található vadrózsa válik ennek az évnek a jelképévé, öt szirma pedig az egészség védelmének öt legfontosabb alappillérét fejezi ki. Az egészséges táplálkozás mellett fontosnak tartják a testmozgást a mindennapokban, hogy harmóniában éljünk a környezetünkkel, összhangban önmagunkkal, továbbá előtérben legyen a prevenció. Ezek mentén olyan közösségi programokkal készülnek a lébényieknek, amik az öt szirom valamelyikéhez fognak kapcsolódni, és fogódzót nyújthatnak az egészségmegőrzés végtelen útvesztőjében.

Prevenció és sport

Múlt szombaton Mályvavirág Napot szerveztek a prevenció jegyében. A kisváros régóta együttműködik a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért küzdő Mályvavirág Alapítvánnyal, melynek elnöke, Tóth Icó is részt vett a programon. A kapcsolat a lébényi László-Rosta Zsanettnek köszönhető, a tavaly fiatalon elhunyt édesanyáról is megemlékeztek. Egy szobor is készült erre a napra a Mályvavirág Alapítvány gondozásában, melyet a jelenlévők láthattak először. Lébény Mályvavirág szobra a közösségi ház épülete előtt emlékeztet: a méhnyakrák megelőzhető!

– A prevencióra a háziorvosok bevonásával hívjuk fel a figyelmet, továbbá a véradásokat is népszerűsíteni kívánjuk – emelte ki Kovács Gábor. A városvezető kiemelte: a sportolásra is felhívják a figyelmet több sportág bemutatásával. Természetesen a korábbi sikeres futóversenyt, a Tüdőlebenyt is megszerveznék.

A környezet védelmében

A korábbi sikeres környezetvédelmi akciókat is folytatni kívánják. Így újra felhívják a figyelmet a használt ét­­olaj gyűjtésére. A természetes vizek élővilágát már néhány liter sütőolaj tönkreteheti, hiszen a víz felszínén úszva megakadályozza az oxigénfelvételt. A csavarzáras műanyag flakonba tett használt étolajat az önkormányzati hivatal udvarán található fehér gyűjtőládába lehet bedobni. Tavasszal pedig meghirdetik mindenképp a szemétszedést is.