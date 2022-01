Győr-Moson-Sopron megyében több mint négyezer mozgássérült él, országosan pedig egymilliónál is több azoknak a száma, akik időszakosan vagy állandóan gyógyászati segédeszközöket használnak. Számos terméknek fix ára van. A vényköteles eszközök beszerzési költségének egy részét az állam állja, míg a fennmaradó összeget a vásárló fizeti ki.



A szállítási, beszerzési árak, valamint a munkabérek emelkedése miatt azonban egyre több termék esetében haladják meg a beszerzési költségek az eladási árakat. Így pedig sok üzlet veszteségessé válik, hosszú távon pedig egyáltalán nem vagy csak kisebb mennyiségben fognak ilyen eszközöket forgalmazni.



Hogy felhívják a problémára a figyelmet öt nagy szakmai szervezet, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség, az Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége, az Ortetika, Protetika, Rehabilitáció Szövetség, az Ortopedikusok Magyarországi Ipartestülete és az Orvostechnikai Szövetség közös közleményt adott ki.



– A legtöbb segédeszközt külföldről szerzik be a nagykereskedelmi cégek. Csak a szállítás terén öt-hatszorosára emelkedtek a költségek egy év alatt, az alapanyagárak szintúgy az egekben vannak. Mi már hónapok óta drágábban szerezzük be a termékek nagy részét, mint amennyiért eladhatjuk, ha egyáltalán be tudjuk szerezni a folyamatos készlethiány miatt. Ez már rég nem a nyereségről szól számunkra, az elmúlt hónapot pedig már veszteséggel zártuk. A szabott árak tizenhét éve nem változtak, mindenképp segítségre lenne szükségünk, hogy mi is segíthessünk - mondta Lós Júlia, aki két OrtoProfil-üzletet vezet Győrben.





A drágulás miatt egyre több termék beszerzési költsége haladja meg az eladási árat - mondta Lós Júlia.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

Lós Júlia elmondta: a járvány kitörése óta a szakrendelések száma is csökkent, így sok beteg nem jut el orvoshoz, kevesebb vényköteles terméket írnak fel, már ez veszélybe sodorta az ágazatot. A beszerzési árak folyamatos emelkedése pedig csak tetézte a bajt. Az interneten és az üzletláncokban pedig számos gyenge minőségű terméket árulnak, amelyek többsége rövid időn belül tönkremegy.



– A mi szakmánk szép és különleges. A pultban csak szakképzett ember állhat, akinek többéves a tapasztalata. Kollégáim nevében is mondhatom, mindannyian nagyon szeretjük, amit csinálunk, és őszintén reménykedem, hogy ez az év változásokat hoz.



Pécsi Gertrúd, a Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületének titkára elmondta: nagy szükség van az állami támogatásra, mivel egy kerekesszék vagy egy elektromos moped ára 500 ezer és 1 millió forint között van, és a napi aktív használathoz egyéb tartozékokat, például ruhavédőt is be kell szerezniük.



– Számunkra ez olyan, mint a cipő. Ezek nélkül az eszközök nélkül a mindennapjaink elképzelhetetlenek, legyen szó bevásárlásról, munkába járásról vagy bármilyen egyéb tevékenységről – mondta a titkár, akit arról is megkérdeztünk, hazai hiány esetén járható út lenne-e az online rendelés külföldről. Mint kiderült, nem maga a rendelés volna nehéz. A gond az, hogy az ottani kereskedők olyan árakat kérnek, ami a magyar mozgáskorlátozottak többsége számára megfizethetetlen.