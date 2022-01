A Hunyadi-iskola természettan és életkultúra tagozatán, az úgynevezett TÉT-es osztályban fontos szerepet kap a környezettudatosságra nevelés, a természet szeretete és az egészséges életmód megismertetése. Kiemelt hangsúlyt kap a tanulás során a játék, és minden olyan eszköz, amely által a diákok könnyebben tanulnak és fejezik ki önmagukat.

– Mindezekhez a célokhoz szorosan kapcsolódik a felelős állattartás, hiszen a kutyusokról gondoskodni kell és sétálni velük. Korábban többször jártak nálunk állatvédő egyesületek, bemutatót tartottak és kutyákat is hoztak magukkal. Ezeket az alkalmakat mindig nagyon szerették a gyerekek, az állatok jelenléte nyugodt légkört teremtett. Azt gondoltam, jó lenne ezt a harmóniát becsempészni a TÉT-es óráimra is – kezdte Pödörné Petróczi Henrietta, a 3. b osztályfőnöke.

A tanárnő a lehetőségek után kutatva találta meg és vette fel a kapcsolatot a WindDogs Sport és Terápiás Kutyás Egyesület vezetőjével, Hanzséros Máriával. Az iskola vezetése és alapítványa is támogatta az ötletet, így a 3. b-ben a 2021/2022-es tanévtől minden kedden van kutyás óra Marcsi nénivel és Fufuval. A terápiás foglalkozások költségét pedig nem terhelték a szülőkre, azt az alapítvány állja. S hogy mi a kutyás órák titka? Az, hogy az érzelmeken, a szívünkön át közelíti meg az információ a gyerekeket, s ez az élményalapú oktatás még az amúgy mumusnak számító tantárgyakat is szerethetővé teszi.

– Azt vettem észre, hogy az ilyen órákon a gyerekek sokkal motiváltabbak, figyelmesebbek és könnyebben meg tudják jegyezni az elhangzottakat. Élményt ad, élővé teszi a tantárgyat. Ez a módszer a mai, felgyorsult világunkban, ahol a számítógépek és az internet diktálja a tempót, segít a lecsendesedésben. Nem mellesleg illeszkedik a TÉT szellemiségéhez, hiszen az állatasszisztált oktatás egy természetközeli módszer – folytatta a tanárnő.

– Összetartóbb is lett a társaság. A gyerekek osztálytársuknak tekintik Fufut, és azt kérték, hogy harmincadiknak őt is írjam be a névsorba. Az sem elhanyagolható, hogy javult a gyerekek tanulmányi eredménye ebből a tárgyból – mesélte a tanárnő, miközben azt is elmondta, volt, aki eleinte félt az állatoktól, de ez az aggodalom hamar elmúlt.

– A szerződésünk erre a tanévre szól, de jövőre is szeretnénk folytatni a programot és más tanórákra is bevinni Fufut. Fontos, hogy az iskolában legyenek ilyen szívmelengető órák. Szeretnénk, ha mind a négy TÉT-es osztály kipróbálná a „kutyus erejét” – mondta bizakodva Pödörné Petróczi Henrietta.