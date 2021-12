Az ünnepek alatt vasárnaponként délután öt órakor érkezik meg a gartai templomhoz a feldíszített lovaskocsijával, hogy utasait körbefurikázza a városon. Lehet az óvodás- vagy iskoláscsoport, a gyerekcsapatokat díjmentesen kalauzolja.

– A gartai betlehemtől indul a menet, az útvonalat úgy terveztem meg, hogy megcsodálhassák Kapuvár ünnepi fényeit a sétakocsikázás résztvevői – fogalmazott Kiss M. Vencel, akitől megtudtuk azt is, hogy immár nyolcadik éve áll az ünnepek tájékán „szolgálatba”.

– Volt egy kocsim, amit eleinte magamnak díszítettem fel, leginkább azért, hogy átérezzem a karácsony hangulatát. Csengőt szereltem rá, aminek a hangja, ahogy nekem, úgy talán mindenkinek az ünnepek közeledtét jelzi. Egyre többen jelezték, hogy szívesen velem tartanának egy-egy városnéző körútra, én pedig igyekeztem kiszolgálni a növekvő igényeket. Így kezdődött – idézte fel Kiss M. Vencel, aki nem akármilyen lovaskocsival indul útnak, nemcsak a négykerekű, de a lovak is fel vannak díszítve, az út során pedig jól ismert karácsonyi dalok szólnak. – Évente átlagban 600–700 embert viszek. Azért is jó a késő délutáni indulás, mert a boltok bezárnak, kezd lenyugodni, lassan csendesedni a város, estefelé már kisebb a forgalom, na és persze a kivilágított város is látványos. Az idei utolsó forduló december 26-án lesz. „Nagy élmény volt” – általában ezzel a mondattal búcsúznak a résztvevők.