Épül a jóakarat Hídja

Tovább építhetjük a Jóakarat hídját olvasóinkkal, hogy szebbé tegyük azok karácsonyát, akik nélkülöznek. Támogatásaikat továbbra is köszöni és fogadja a Lapcom Média Alapítvány (számlaszám: 12096705-01312657-00100008). A kuratórium minden kérelmet elbírál és lehetőségeihez mérten segít. Várjuk azok jelentkezését is, akik rászorulnak a támogatásra. Levélcímünk: Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A. A borítékra kérjük, írják rá: Alapítvány. Kérésüket e-mailben az [email protected] címre is eljuttathatják.