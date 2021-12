– Sokat törtem a fejem, hogyan lehetne személyesebbé tenni az adományozást, hogy aki nélkülözni kényszerül, valóban azt kapja, amire szüksége van – mondta Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei igazgatója, aki nem mindennapi ötlettel rukkolt elő. – Eszembe jutott, mi lenne, ha egyenesen a gyerekektől kérdezném meg, mit szeretnének. Aki pedig teljesíti a kívánságukat, pontosan tudhatná, hogy hány évesnek, kisfiúnak vagy kislánynak fog örömet szerezni.



– Terveztünk egy levelet a Jézuskának címezve, amit a gyerekek kiszínezhetnek, és megírhatják benne, mire vágynak – meséli Kun Szilvia igazgató.

Kun Szilvia és a gyermekek Jézuskának írt őszinte levelei, amelyeket ki is színeztek.

Rábacsécsényben és Farádon gyerekházakat működtet a megyei Vöröskereszt egy esélyteremtő projekt részeként. Az ingyenes, támogató programokat olyan kisgyermekes családok látogatják, akik hátránnyal indultak az életben, és szükségük van segítségre saját és gyermekük képességeinek fejlesztéséhez. Kun Szilvia őket lepte meg a levéllel, és egy adományosztás alkalmával a Tét-Ürgehegyen élő gyerekeknek is vitt belőlük. A pincesorból lett városrész apró, gyakran fűtetlen házainak lakói rászoruló, eladósodott, leszakadt családok. A gyerekek színes ceruzát és zsírkrétát is kaptak a levélhez, hogy kiszínezhessék.



Teltek a napok, előbb szép lassan kezdtek visszaszállingózni a kívánságlisták, aztán tucatjával érkeztek.

Izgatottan készül az ünnepre a Vöröskereszt megyei igazgatója, Kun Szilvia és a tündérek, akik már mind örökbe fogadtak egy-egy kívánságlistát.



– A meglepetésnél csak az örömünk volt nagyobb, gyorsan ki kellett találnunk, hogyan teljesítjük az álmokat – mosolyog az igazgató. Végül a Facebook-oldalukon osztották meg a leveleket. Kommentben lehet válaszolni, választani egy-egy kívánságlistát.

Szeretnék játékot, csokit, élelmiszercsomagot, azonkívül szeretnék nagyon szép karácsonyt, mert a karácsony akkor szép, ha együtt van a család.

- Ármin Dominik, 10 éves



– Szívszorító sorokat kaptunk a gyerekektől. Nincs abban semmi meglepő, ha egy kisiskolás vágya kerékpár, távirányítós kisautó vagy babakocsi, de olyan elképesztően egyszerű dolgokat is leírtak, mint csizma, tolltartó, kártya vagy barátságkarkötő. Voltak, akik élelmet is kértek a Jézuskától. Két-három naponta tesszük fel a kívánságokat, rengetegen látják és néha órák alatt el is kelnek. Volt, akinek meg kellett írnunk, hogy sajnáljuk, elkésett. Mire megjelent a posztja, már elkelt a kiszemelt kívánságlista. Egy másik adományozó azt kérte, hogy örökbe fogadhassa a másnap érkező álmokat. Csodálatos látni, mennyi érzékeny, jószívű ember kíséri figyelemmel az akciónkat. Aki jelez, felvesszük vele a kapcsolatot. Mindenkitől azt kérjük, hogy csomagolja be és juttassa el hozzánk az ajándékokat. December 21-én fogjuk átadni a gyerekeknek a Mikulással és a manóval. Útba ejtjük Győrszemerét is, ahol reményeink szerint hamarosan megnyithat a harmadik gyerekházunk.

Adománylavina

A Vöröskereszt akciójára sokan felfigyeltek. Egy cég élelmiszert ajánlott fel, 25 családnak névre szólóan vásárolnak be, köztük egy édesanya háztartása számára, aki egyedül nevel hét gyermeket. Emellett nagy gyümölcsfelajánlás is érkezett.