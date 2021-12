A sopronhorpácsi Kovács Pál atya tavaly karácsonykor mutatta be a térségben egyedülálló, tíz négyzetméteres, mozgó betlehemmakettet, amit idén még több részlettel gazdagítva tár az érdeklődők elé. – Olaszországban elterjedt az efféle betlehem, nekem pedig nagy álmom volt, hogy itthon is bemutassam a híveknek. Tavaly még csak az alapverzió volt, idén azonban jócskán bővült. A terepasztalon 32 ember lelhető fel, és a báránynyáj is nagyobb lett, 92 látható belőlük, ehhez jön még hozzá a többi állat. Az összes bábu Olaszországból érkezett – mondta el Pál atya.

A betlehem közel-keleti stílusban készült, az alakok vonásai keletiesek, ahogy a környezet is. Jellegzetességei még az apró részletekkel gazdagított, kézzel készített alakok, valamint megfigyelhetőek munkaeszközök, kenyér- és gyümölcskosár is. A makettasztal központjában az istálló áll, ahol Jézus születése látható a Szűzanyával, Szent Józseffel és a körülötte lévő állatokkal. Mindezt városias környezetben helyezi el, a városfalon túl pedig egy élettel teli mező látható.

A mozgó bábuk közül a kenyeret sütő pék a legkülönlegesebb újdonság. - Fotó: Máthé Daniella

– A mozgó bábuk közül a kenyeret sütő pék a legkülönlegesebb újdonság, hiszen Betlehem városáról van szó, aminek a magyar jelentése a kenyerek városa. Amikor a karavánok útnak indultak Jeruzsálemből, itt tudtak utoljára kenyeret vásárolni, tehát ez is hozzátartozik a város látképéhez. A többi jelenethez hasonlóan a pék alakja is részletgazdag. Nemcsak az asztalt ábrázoljuk apró, életszerű tárgyakkal, de a kenyeret sütő ember mögött található három zsák is, amik egyikéből egy kisegér bújik ki – részletezte az atya. Hozzátette, a betlehemhez köthető még egy kút is, ahol egy idős néni ruhát mos, valamint egy kisgyerek, aki a hideg vízben a lábát mártóztatja. Szembetűnő még a vízesés a folyóval, illetve a fa, amin a madarak mozognak.

Kovács Pál atya azt javasolja a látogatóknak, hogy szánjanak több időt a betlehem megtekintésére, hiszen az aprólékos maketten vannak olyan részletek, amiket csak a szemfülesek vehetnek észre. Az ámulatba ejtő betlehemet a sopronhorpácsi plébánián tekinthetik meg az érdeklődők február 2-ig mindennap 13 és 19 óra között, illetve december 24-én, 25-én és 26-án 8 órától 19-ig. A látogatók a plébánia udvarán találkozhatnak öt élő báránnyal is, amelyeket a gyerekek megsimogathatnak.