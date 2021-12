- A dobozok a kertbe beérkezett termékek újrahasznosított dobozai, a műanyag ragasztóanyagokat előzetesen eltávolították belőle, a csomagolás pedig papír, amely aztán szintén újrahasznosításra kerül. Így sem az állatokat, sem a környezetet nem fenyegeti veszély - emelte ki Füsi-Kiss Alíz, a Xantus János Állatkert munkatársa.

Az állatkert évzáró programjában régi és új állatok is részt vettek. Bontottak ajándékot a tapírok és lámák, a kismajmok, a vadkutyafalka és a tigris- és csimpánzcsalád is. Most először pedig tanúi lehettek a látogatók annak is, hogy viszonyulnak ehhez az ünnephez legújabb ormányosok, az elefántok és az öltönyös kolónia, a pingvinek.

Babyboom

Néhány napja az állatkert szerelmespárja, a pápaszemes pingvinpár pedig új jövevényekkel örvendeztette meg a gondozókat. A győri állatkertbe két külföldi állatkertből, Németországból és Olaszországból hoztak év elején egy-egy pingvincsapatot. A két csapat hamar összeszokott, olyannyira, hogy egy olasz hím és egy német tojó családalapítás mellett döntött. A pingvinpár tojásaiból december elején két kis pingvin kelt ki. A kicsik egyelőre még nem láthatók, szüleik nagyon óvják őket, de néhány hét múlva gondozóik elkezdik őket kézhez szoktatni. Remélik, hogy január közepén már lesznek annyira bátrak, hogy a közönség is láthassa őket. A szürke pehelytollas fiókáknak még nincs nevük és a nemük is egyelőre rejték. Későbbi vizsgálatokon derül majd ki.