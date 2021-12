Tökéletes biztonság

A tetőablakok esetében a beépítésnél különösen körültekintően kell eljárni, mert a beltérbe bukó ablakok balesetveszélyesek lehetnek. Ezt küszöböli ki a Roto tetőablak több modellje, ami a felső harmadban billen, így jóval kisebb a beltérbe nyúló balesetveszélyes ablakrész. Elérhetőek emellett teljes egészében a tetőn kívülre nyíló ablakok, amik amellett, hogy tökéletesen biztonságosak, csodálatos panorámát is biztosítanak. A kilincseket kulccsal lehet zárni, így illetéktelenek vagy gyerekek nem tudják nyitni a tetőablakot.

Magasabb kényelem

A Roto tetőablak tervezésénél figyelembe vették, hogy tökéletesen kényelmes legyen a nyitás, így a kilincs alulra került és balkezesek is kényelmesen nyithatják. Emellett elérhetőek motoros nyitású tetőablakok is, amik akár távolról is vezérelhetőek az okosház rendszer segítségével.

Profi beépítő csomagok

A legjobb tetőablakok is el tudnak vérezni a nem megfelelő szigetelésen és szakszerűtlen beépítésen. A Roto arra is gondolt, hogy segítse elkerülni ezt a bakit és komplett hőszigetelő csomagokat nyújt az ablakai mellé. Ezeknek a használatával elkerülhetőek a tetőablakokat gyakran szinte használhatatlanná tévő hőhidak és az ablakokon lecsapódó pára folyása.

Praktikus kiegészítők

A tökéletes ablakok mellé praktikus kiegészítők is járnak. A Roto tetőablakok mellé éppen ezért választhatóak teljesen vagy részlegesen fényzáró tetőablak árnyékolók akár egyszínű, akár mintás kivitelben, ami így minden beltérbe tökéletesen illeszkedik. A rolók zárása fokozatmentes, így pontosan annyi fény jut be a lakásba, amennyit mi szeretnénk.