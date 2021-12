– Szerencsére az időbeosztásomat össze tudom egyeztetni a hobbimmal. Amit nehezebb megszervezni, az az egyszerre úton töltött idő. Egy hét, tíz nap gond nélkül sikerül. Nem ritka, hogy ezer kilométert is megyek egyszerre. Ahhoz kell az etapokat beállítani, hogy az embernek mennyi ideje van. 2013 óta dolgozom az Audiban, és eddig mindig sikerrel tudtam összeegyeztetni a beosztásommal a világjárást. Kezdetben a kollégáim furcsán néztek rám az utazások miatt. Mára már kíváncsian érdeklődnek. A főnökeim is maximálisan támogatják ezt a hobbit. Rugalmasan állnak ahhoz, hogy a szabadságomat a legjobban tudjam kivenni. Amiért azért is vagyok különösen hálás, mert nálunk nincs leállás.