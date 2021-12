A klímaválság elleni harcban kiemelt szerepe van a károsanyag-kibocsátás csökkentésének. A közösségi közlekedés fejlesztése, a járműmegosztó-szolgáltatások bővítése és az elektromobilitás ösztönzése mellett Bécs ennek érdekében most a digitalizációt is hadrendbe állítja. Az intelligens és egymáshoz kapcsolódó közlekedésirányítási rendszerek nemcsak a biztonságot növelik, de a klímavédelemben is hasznosak, hiszen elősegítik a folyamatos haladást, így csökkentve a levegőbe kerülőszennyező anyagok mennyiségét. Az ilyen rendszerek kiépítésére indította az osztrák főváros és a Kapsch TrafficCom „Verkehrsmanagement 2.0” nevű kísérleti projektjét.

A „Zöldhullám” alkalmazás használat közben © PID/Christian Fürthner