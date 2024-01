A parton várták a követők és a család

Mint azt Gábor is említette, a családtagok mellett lelkes követői is várták a kikötőben. - Éppen a szigeten tartózkodtam, és mivel követtem Gábor útját, pár helyi magyar és a családtagjai társaságában vártuk az érkezését. Az aktuális helyzetéről óránként automatikusan küldött jelentést a nyomkövető alkalmazás, így ki tudtuk számítani, hogy mikor érkezik. A családtagjai távcsővel is figyelték őt a sziget északi és nyugati oldalán. Amikor megérkezett kimerült volt, de olyan, mintha csak egynapos túráról jött volna vissza. Elképesztő látvány volt, amint a kis hajójával beért a kikötőbe, ahol eltörpült a vitorlások és jachtok mellett - számolt be az extrémsportoló fogadtatásáról Csáki Gábor, aki fotókat is készített a kikötésről.