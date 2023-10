Szabolcs többek között katonai helikoptert vezet, majd 4000 méter magasból egy ejtőernyős tandemugrást is bevállal. Találkozik a Terrorelhárítási Központ tagjaival, és lehetőséget kap egy páncélozott TEK-es jármű vezetésére, sőt megpróbálja teljesíteni a kiképzésük egyes fázisait, aztán a metrót is célba veszi. Utóbbi helyszínen alpinistákkal együtt függeszkedik a metró gerendázatán, eltéved egy földalatti labirintusban miközben egy negyedik alagutat is felfedez és találkozik az ország első szerelvényével is.

Az új évadban egy szervdonor mentésben is részt vesz, így a nézők betekintést nyerhetnek egy szervkoordinátor munkájába, és végigkövethetik a szervdonáció útját az agyhaláltól a beültetésig.

A Szépművészeti Múzeum is felfedi titkait, ami a világ egyik legmodernebb restaurátor műhelyével rendelkezik. Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria összesen közel 350 ezer műtárgyának megőrzéséhez és restaurálásához biztosít kiemelkedő szakmai feltételeket 16 méter mélyen a föld alatt. A 4 szintes 30 hatalmas teremből álló raktár olyan műkincseket rejt, mind Renoir, Raffaello, El Greco, Van Dyke, Rippl-Rónai és Munkácsy festményei vagy éppen Leonardo szobrai. A kincseket 24 órás fegyveres szolgálat őrzi, a bejutás szinte lehetetlen, még az itt dolgozók is csak speciális engedéllyel és kísérettel léphetnek be.

A 6 részes sorozatban összesen 12 kalandban vesz részt Szabolcs, így a fentieken túl beköltözik a Csillagbörtönbe, és megmutatja, hogy milyen az igazi börtönélet, mitfahrerkedik az 56. Mecsek Ralleyn, majd a Magyar Honvédség I. Tűzszerész és Folyamőr Ezred hadihajójáról egy bomba kiemelésében is segédkezik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályával részt vesz egy bevetésen, a legprofibb kiberbiztonsági szakértőktől pedig megtudja, mit tehetünk az internetes csalók ellen. Kiderülnek az augusztus 20-i tűzijáték kulisszatitkai, miközben Szabolcs egy mozdulattal átfesti a Paralmenten látható fényfestést, és a drónok fényjátékát és kézbe veszi. Végül az Audi Hungaria Zrt., vagyis az ország legnagyobb autógyárának mindennapjaiba is bepillant.