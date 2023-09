Kézműtét után nem sokkal végezte a felkészülést

Két edzőjével, Lakatos Mihály „Múmiával” és Tóth Sándorral május első harmadában már szem előtt tartották a Survivort, s tudatosan alakítottak a foglalkozásokat. – Megnéztük a korábbi adásokat, az ott látott feladatok határozták meg a felkészülést. Az állóképesség és az ügyesség fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettünk. Gyakran motiváltam Vikit azzal, hogy az sem kizárt: pálmafán kell majd tartania magát, miközben a mélyben anakondák leselkednek. Vagyis ki kell bírnia mindent – mondta a Múmia becenevű edző.

– A túlélőshow-k fejben dőlnek el. Így fokozatosan tettünk egyre nagyobb nyomást Viki vállára. Úgy terheltük az edzések során, hogy minden alkalommal feszegettük a fizikai képességei határait – tette hozzá Tóth Sándor. Viki edzéseit sokáig egy áprilisban végzett kézműtét hátráltatta; nehezen tudott fogni, ám szerencsére gyorsan gyógyult az operáció után.

Kiss Viktória imád előre tervezni. Ezt a képességét a Survivor műsorában is többször kamatoztatja. Fotó: Survivor

Ez a műsor nem a barátságokról szól

Azt nem árulhatja el Viki, hogy meddig jutott el a Survivor új szériájában, ám a forgatás hangulatáról, a körülményekről nyilatkozhat.

– Az első nap többször feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mi a fenét keresek itt. Pokoli a hőség és a páratartalom. Elemi ételeket kapunk, fedél a fejünk fölött pedig akkor lesz, ha készítünk magunknak abból, amit a természet ad távol a civilizációtól.

Ez a műsor véletlenül sem a barátságokról szól. Így büszke vagyok arra, hogy pár versenyzővel a forgatás után is tartjuk a kapcsolatot – zárta szavait a Survivor győri szereplője. Viktória most hétvégén sem unatkozik: Nyíregyházán próbálja kivívni a jogot arra, hogy naturál testépítésben idén is indulhasson az olimpián.