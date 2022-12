– A jelenlegi munkájában melyek a legfontosabb feladatai?

– A revízió a vállalat egyik legfontosabb szakterülete. Függetlenül, de a területekkel szorosan együttműködve végezzük a tevékenységünket. Az ellenőrzések során minden rendszerhez és adathoz hozzáférésünk van. Üzleti és műszaki folyamatokhoz kapcsolódó vizsgálatokat folytatunk a vállalat teljes területén. A tervezett vizsgálatok mellett gyakran foglalkozunk az integritást sértő, valamint vállalati csalással kapcsolatos témákkal, és tanácsadói projektjeink is vannak. A vállalati csalások feltárására specializálódtam, nemzetközileg elismert minősítést szereztem ezen a szak­területen.

– Hogyan fogadják a kollégák az ellenőrzéseket?

– A revízió szó hallatán sokaknak sajnos negatív érzései támadnak, és szükségtelen teherként élik meg a vizsgálatokat. Pedig nem rendőrökhöz, hanem inkább orvosokhoz célszerű minket hasonlítani, akik átvilágítják a folyamatokat, felismerik a problémákat, kockázatokat, és megoldási javaslatokkal állnak elő. A fő célunk az, hogy tevékenységünkkel biztosítsuk az AUDI HUNGARIA Zrt. üzleti céljainak elérését, amelyet a vizsgálatok eredménye is igazol.

Egyrészt abban nyújtunk segítséget, hogyan lehet kiküszöbölni a tapasztalt hiányosságokat, hogyan lehet olyan rendszereket alkalmazni, amelyekkel a hibák elkövetése megelőzhető, másrészt elemezzük a vállalati kockázatokat, és meglátásainkkal, változtatási javaslatainkkal igyekszünk segíteni a cég menedzsmentjét a döntéshozatalban. Minden esetben a folyamatokat szeretnénk javítani, a belső kontrollrendszert erősíteni.

Hozzá kell tennem, a kollégák tisztában vannak mindezzel, még ha először van is némi érthető fenntartás a munkánkkal szemben, hiszen mindenki izgul kicsit: vajon mindent jól csinált, minden előírást betartott, nem feledkezett meg semmiről? Persze hibát bárki elkövethet… De ha felismerik, hogy a külső szemlélő képes meglátni új szempontokat, az ő munkatevékenységük optimalizálására törekszünk, megváltozik a hozzáállásuk. A szakterületek általában pozitívan, támogatóan állnak a munkánkhoz, és közösen beszéljük meg a tennivalókat.

– Mi az, ami sikert jelent ebben a munkában?

– A vizsgálatainknak kö­szönhetően az elmúlt években több millió euró megtakarítási potenciált sikerült azonosítani, a bevezetett intézkedések eredményeképpen pedig szintén jelentős gazdasági előnyhöz jutott a vállalat. A javaslataink megvalósulását nyomon is követjük, az Audi gazdaságos, eredményes működését szeretnénk biztosítani.

– Aki ilyen felelősségteljes munkát végez, annak mentálisan és fizikálisan is bírnia kell a tempót. Ebben segít a sport?

– A sport gyermekkorom óta része az életemnek. Édesapám volt a példakép, aki versenyszerűen tekézett, s a mozgás szeretetét nekem és öcsémnek is átadta. Én sokáig lovagoltam, majd nyolc évig intenzíven versenytáncoltam. Sikeresen szerepeltem magyar bajnokságokon és nemzetközi megmérettetéseken, még a gyermekeim születését követően is tagja voltam az Argentin Tangó Táncszínháznak.

Már 2018-ban elkezdtem lejárni az edzőterembe, de akkor még csak a mozgás kedvéért. A fordulópontot az jelentette, amikor édesapám elhunyt: kellett egy olyan tevékenységet keresnem a szabadidőmben, ami leköti a figyelmemet, eltereli a gondolataimat. Szerettem volna megismerni a határaimat, azt, hogy mire vagyok képes, ha kitartóan, alázatosan dolgozom egy cél érdekében. Így kezdtem el foglalkozni 2019-től aktívan, versenyszerűen a test- építéssel, annak is kizárólag a naturálszakágával, az INBA Hungary szövetségnél.

– Mit jelent ez a kitétel?

– A naturál testépítés azt jelenti, hogy a test, az izomzat fejlődését kizárólag edzésmunkával, tudatos táplálkozással, vitaminok bevitelével, természetes, naturális módon érjük el, tiltott izomtömeg-növelő, teljesítményfokozó doppingszerektől mentesen.

– Milyen rendszerességgel végzi az edzéseket?

– Eleinte heti két-három alkalommal jártam le a terembe, majd amikor eldöntöttem, hogy versenyezni fogok, már a hét hat napján edzettem.

– Ez nem lehet egyszerű a munka, a család, a két gyermek mellett.

– Hajnalban vagy este tudok edzeni menni, nem szeretnék elvenni időt sem a munkámtól, sem a családomtól. Azt is be kell vallanom, nem vagyok fanatikus, ezért igyekszem gyorsan, intenzív munkával ötven perc alatt teljesíteni a napi edzéstervet. A felkészülés utolsó hetei már nagyon megterhelőek, ha nem tudnám, hogy Múmia – Lakatos Mihály edzőm – már vár hajnalban a teremben, hát, lehet, nehezebben érnék oda. Akármilyen fáradt is vagyok, nem fordulhatok vissza, hiszen kitűztem egy célt, amelynek eléréséhez sok mindenről lemondok, áldozatokat hozok, valamint egy jó adag akaraterő is szükséges. Nap mint nap hajnalban kelni, edzeni, főzni, diétázni, anyaként helytállni, mindemellett dolgozni is, mint mindenki más – ez egy nem mindennapi életforma. Megtanultam értékelni azokat a dolgokat az életben, amelyek mások számára természetesek: úgy mint a pihenés, az étel íze, a víz, a só.

– A táplálkozásra milyen szabályok vonatkoznak?

– A naturál testépítés ezen a szinten rendkívüli alázatot igényel. Nagyon odafigyelek a táplálkozásra, mindennap grammra ki van számolva mennyi fehérjét, zsírt, szénhidrátot vihetek be a szervezetembe. A verseny előtti hét-tíz nap, a vízhajtás időszaka különösen megterhelő, mivel nem szedek vízhajtót, és extrém magas vízfogyasztás mellett szinte csak natúr halat, kígyó- uborkát eszem. A verseny napján pedig egyáltalán nem fogyasztok folyadékot. A felkészülés alatt a legfontosabb, hogy ne veszítsek izmot, és a színpadon a lehető „legszárazabb” formát kell hoznom, hogy mindent meg tudjak mutatni a zsűrinek és a közönségnek.

– Milyen út vezetett a naturál­olimpiáig?

– Az idei szezon júniusban itthon kezdődött az INBA Grand Prix sportmodell-kategóriájában elért győzelemmel, majd következett a firenzei világbajnokság, ahol 2 arany- és 1 bronzérmet szereztem. A Magyarországon megrendezett Európa-bajnokságon ezüst­éremmel kvalifikáltam magam a Las Vegas-i naturálolimpiára. Ez az INBA naturálszövetség legszínvonalasabb megmérettetése, négyszáz versenyző indult a legkülönfélébb kategóriákban a világ hatvan országából. Itt sikerült ezüstérmet szereznem a sportmodell-kategóriában.

– Hogyan zajlik a verseny és a ­pontozás?

– Hét bíró előtt kell bemutatnunk a kategóriának megfelelő öltözékben az aktuális formánkat, negyed fordulatokkal, szigorúan meghatározott kötelező elemek szerint. A különböző kategóriáknak előre definiált kritériumai vannak az izomzatot illetően. Ezáltal minimálisra csökkentik a szubjektív szempontokat.

– A vállalt természetesség ellenőrzésére is nagy hangsúlyt helyeznek?

– Minket is a nemzetközi doppingellenőrző szervezet, a WADA vizsgál, mint a többi élsportolót. A felkészülés bármelyik pillanatában vizsgálatra hívhatnak. A hazai szövetség, az INBA Hungary ennél is szigorúbb: a szokásos doppingellen­őrzési eljárások mellett poligráfos­ vizsgálatot is folytatnak.

– Hogyan tovább?

– Egyelőre a pihenésé és a munkáé a főszerep. Jelenleg résztvevője vagyok az Audi-­menedzsment kiválasztási folyamatának, igyekszem sikeresen szerepelni, hogy elérjem itt is a kitűzött céljaimat. Jövő ősztől szeretném folytatni a versenyzést, terveim szerint a németországi Európa-bajnokságon és a Las Vegas-i olimpián szeretném magam ismételten próbára tenni, egy új kategóriában.