Egy ország ismerte meg a 2013-as X-Faktor második helyezett csapata, a ByTheWay tagjaként a győri születésű, mosonmagyaróvári kötődésű Feng Ya Out, aki azóta komoly utat járt be a zenei pályán. Most szombaton A Dal 2022-ben láthatjuk a Kühne Koncert Fúvószenekar egykori kürtösét, aki azóta a komolyzenéről átnyergelt a slágerekre.

Saját úton

– 2017-ben oszlott fel a By- TheWay, azóta a saját utamat járom. Jelenleg két komoly formációban, az Ocho Machóban és a Vasovski Live-ban tevékenykedem – kezdi beszélgetésünket a Széchenyi-egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének egykori hallgatója, akinek az igazi áttörést pályáján a 2019-es Sztárban Sztár leszek! című műsorban való szereplés hozta meg, akkor második helyet szerezve. Itt talált rá a szerelem is az akkori győztes, Békefi Viktória oldalán, akivel azóta együtt is dolgoznak duetteken.

Mindenkinek szól

Ya Ou, érdeklődésünkre elmondta, fontosnak tartja, hogy ne csak előadóként mutatkozzon meg, az előadott dalok szövegét és zenéjét is jegyzi. Ilyen A Dal 2022-be jutott Zsákutca című szerzeménye is.

– A dal egy olyan témát dolgoz fel, mely mindenkinek szól, olyan képeket vetít ki, melyeket mindenki átélt. Hogy hoztunk rossz döntéseket, melyek zsákutcába vittek, ahonnan nincsen tovább, csak visszafordulni lehet. De ha már ott vagyunk, nézzünk körül, tanuljunk ezekből a hibákból, hogy legközelebb ne kövessük el. A szöveg alapján sokan magukra ismerhetnek. Nekem is megvoltak a saját küzdelmeim, démonjaim, ám időben felismertem, s igyekszem elkerülni őket – magyarázta a szövegíró, hozzátéve, mindent a zenére tett az életében. A klasszikuskürt-tanulmányai után egyre jobban foglalkoztatta az éneklés, a gitár és a zongora.

Vendégszereplőkkel a színpadon

A mosonmagyaróvári kötődésű énekes az élőshow-ba jutott 40 produkcióból kettőben is szerepelt, ugyanis az Ocho Macho tagjaként is bizonyíthatott. Az együttessel ugyan nem jutott tovább, szólóénekesként viszont igen, a közönségnek hála.

– A szakmai énem fájlalta, hogy a zsűri által nem sikerült az első négy közé kerülnöm. Emberileg viszont nagyon jólesett a közönség támogatása. A dalomat a kommentek alapján is jól fogadták. A szombati elődöntőben akusztikus változatban mutatjuk be a nótákat. A dalomat úgy dolgoztam át, hogy remélhetően a zsűrihez is közelebb fog állni. Sok meglepetéssel készülünk, de annyit most elárulhatok, hogy Viki és további vendégművészek is szerepelnek majd velem, én meg gitározni fogok – avatott be Ya Ou.

A Dal 2022 két elődöntőjében tehát akusztikus feldolgozásban hallhatjuk a produkciókat, míg a döntőben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében. A győztes „Az Év Dala 2022” és a Petőfi Zenei Díj elismeréssel gazdagodik, továbbá tízmillió forintot kap produkció- ja fejlesztésére, és egy tíz felvételt tartalmazó nagylemezt, valamint egy zeneszámhoz videóklipet is készíthet.