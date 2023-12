Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett mind a jelenlegi programok átgondolt folytatásában, mind az új lehetőségek feltárásában – szögezték le. A tárca megteremtette és a jövőben is fenntartja a feltételeit annak, hogy a gazdálkodók számára az alacsonyabb termőképességű területeken vonzó lehetőség legyen az erdőtelepítés és a hosszú távú, fenntartható erdőgazdálkodás. Érdemes említést tenni arról is, hogy a fenntartható erdőgazdálkodással megőrizhetők a természeti értékek, miközben a társadalom számára egyre több ökoturisztikai funkció is fejleszthető.

Az erdők látogatottsága az elmúlt években átlagosan 25-30 százalékkal növekedett, egyes térségekben akár megháromszorozódott

– fogalmazott a tárca.

A jövőben az ágazat a rendszerváltozás óta nem látott forrásnövekedésre számíthat. Az előző uniós elszámolási ciklushoz képest majdnem háromszoros, összesen mintegy 310 milliárd forint pályázati támogatás jut a magyarországi erdőkre 2027-ig. A kormány azt szeretné a megemelt támogatásokkal elérni, hogy a magyarországi erdők állapota javuljon, területük bővüljön, a fenntartásukat végző vállalkozások pedig versenyképesek legyenek. Az erdészeti szektor már 2024 februárjában számíthat az új kiírások megjelenésére, amelyek új területeken nyújtanak támogatást, mint például a képzési és tanácsadási rendszerek, valamint a fiatal erdőgazdálkodók vállalkozásindítását segítő programok – áll az AM közleményében.