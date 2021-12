A projektvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) köznevelésért felelős államtitkára úgy véli, hogy az oktatási rendszer kiemelkedő szerepet tölthet be a pénzügyi kultúra fejlesztésében. Maruzsa Zoltán megjegyezte, hogy a magyar oktatásban a gazdasági ismeretek átadása évszázadokra nyúlik vissza, és a Nemzeti Alaptanterv tavalyi módosításakor is fontos szempont volt a pénzügyi nevelés megerősítése. A Pénz7 ezen felül minden iskola számára lehetővé teszi tematikus programok megszervezését is – tette hozzá.