"Hazatértem a gyönyörű Olaszországból, és hát azért nyaralás közben sajnos láttam a Facebookon azt a sok mocskos kommentet, hogy biztos valami öreg tata szponzorálja a nyaralásaimat. El kell keserítsem az irigy, rosszindulatú kommentelőket, ugyanis a baratnőmmel járok általában nyaralni, és most hozta a kislányát is, aki az egyik legcsodálatosabb csajszi, akit ismerek!" - üzente Baukó, aki azt is leírta, hogy idén kétszer volt nyaralni, és szerinte ezek egyike sem volt luxusút.

"Ez nem a Maldív-szigetek, Seychelles, vagy Dubaj (ezeken e a helyeken egyébként még nem jártam), szóval tényleg nem értem, miért kell mocskos kommenteket írni! Nem is szoktam nagyon posztolni sem, kivéve ha nyaralok!" - fakadt ki.