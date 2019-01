Utasokkal teli csuklós busz rekedt a vasúti átjáróban Győrújbaráton

Felvételünkön jól látszik, hogy a sorompó és a sín között kicsi a távolság, a busz hátulja közel volt az érkező vonathoz. Fotó: Mészáros Mátyás

​A lámpa a szemtanúk szerint piros volt, a Volán-társaság vizsgálata szerint nem volt még az, amikor behajtott az átjáróba a sofőr. Fotó: M. M.

Egy diák elmondása alapján talán csak egy méteren múlt, hogy a vasúti átjáróban bent rekedt buszba nem hajtott bele egy vonat. A buszsofőr – szintén az elmondások szerint – a piros jelzés ellenére hajtott asínekre, s az előtte lévő autósor miatt nem tudott rendesen átjutni. A Volán-társaság szerint a sofőr nem hibázott.A busz mögött állt az az autós, aki a Facebookon számolt be a történtekről: „Szerdán reggel 7 óra 10 perc körül voltam szemtanúja egy veszélyes esetnek. A Győrújbarát felől Győr irányába tartó autóbusz közvetlenül előttem haladt. A vasúti lámpa már piros volt (ez egyértelműen látszott), így én lassítottam is. A busz azonban ezt nem tette meg, az átjáróba behajtott, de amint az várható is volt, nem tudott teljesen áthaladni az előtte hosszan álló kocsisor miatt..."A szemtanú, aki szerint az álló kocsisor is jól látszott már messziről, így folytatja a történetet: „A sorompók elindultak lefelé, de az alatta rostokoló busz miatt az egyik nem tudott lecsukódni. A busznak ütközött, majd kis erőlködés után letört. A busz hátulja így a sorompón túllógott a vonatsín felé.A vonat érkezett, dudált és nagy sebességgel áthaladt az átjárón. Szerencsére a busz mögött haladt el...A sofőr kényelmesen kiszállt, a letört darabot felvette az útról, megpróbálta félredobni, de az a hó miatt visszacsúszott. Így inkább nekitámasztotta a lámpának valahogy. Ekkor a vonat már érkezett, dudált és nagy sebességgel áthaladt az átjárón. Szerencsére a busz mögött haladt el..."Nagyjából el tudjuk képzelni, milyen lehetett mindezt a buszon átélni, de inkább idézzük azt az édesanyát, akinek a 15 éves fia is ott ült a buszon. Az asszony elmondta nekünk, a fia elmondásából tudja csak, mi történt, de ő maga jobban megijedt, mint a gyermeke.A fiú a busz hátsó feléből középre, a csuklóba ment, amikor látta, mi történik. A buszon szerinte nem tört ki pánik, de ők sem értik, hogy a sofőr – akit egyébként a fiatalok kimondottan kedvelnek – miért hajtott a sínekre. A feltorlódott kocsisor sem lehet újdonság, ugyanúgy megszokott ez ilyenkor, mint az a helyzet, hogy ezen a buszjáraton rengetegen vannak. Akik használják, illetve a helyiek „heringjáratnak" is hívják. Sok középiskolás diák utazik ezzel a járattal, Győrbe ugyanis így kényelmesen beérnek.Az eset közvetlen szemtanúja – tehát az a sofőr, aki a busz mögött nézte végig a történteket – jelezte: a rendőrséget és a busztársaságot is értesíti a történtekről.„A rendőrség megerősíti a bejelentés tényét; vizsgáljuk a eset körülményeit" – mondták megkeresésünkre tegnap.Az Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK) közleményben válaszolt; abból pedig az derül ki, hogy a sofőr az ő adataik szerint nem hibázott, nem volt piros a lámpa, amikor a sínekre hajtott: „A rendelkezésünkre álló adatok szerint autóbusz-vezetőnk a Győrújbarát–Győr járatot vezette csuklós autóbusszal. A vasúti átjárón áthaladt, majd az autóbusz előtt egy ismeretlen, műszaki okból hirtelen megálló személygépkocsi miatt megállni kényszerült. Az autóbusz a vasúti átjáró után, az átjárót biztosító félsorompó vonalában állt meg. A fényjelző készülék pirosra váltott, majd a leereszkedő sorompó csapórúdja az autóbusz bal hátuljának ütközött és letört. Személyi sérülés nem történt. A vonatközlekedést nem veszélyeztette. A gépkocsivezető jelezte a forgalmi szolgálat felé az eseményt. Értesítettük a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bevetés-irányítási központját, majd ezzel egy időben a MÁV ügyeletét. A rendőrség a vállalati helyszínelő bevonásával lefolytatta az eljárást. A károkozást bejelentettük a biztosítónak. A kiérkező rendőr az esetet rendőri jelentéssel zárta, tehát az autóbusz-vezetőt nem tette felelőssé a történtekért."