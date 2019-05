Találkoztak a Kautz-szakkollégium öregdiákjai

Huszonkét éves múltra tekint vissza a Kautz-szakkollégium. Fotó: Májer Csaba József

Az évente rendezett öregdiák-estekről Dr. Szigeti Cecília tanszékvezető egyetemi docens, a szakkollégium programigazgatója elmondta, hogy ilyenkor a volt hallgatók tájékoztatást kapnak az egyetem legfrissebb fejlesztéseiről, a továbbképzési lehetőségekről, szorosabbá fűzhetik munkakapcsolatukat az egyetemmel, és a jelenlegi szakkollégistákkal is bővíthetik kapcsolati hálójukat.Dr. Papp Ilona dékán bemutatta a Menedzsment Campus új épületét, beszélt a kar évről évre látványosan növekvő, az országos átlagot jóval meghaladó felvételi számairól, az általuk kínált képzések keresettségéről. Kiemelte, hogy az angol nyelvű oktatás kibővülésének köszönhetően nemzetközileg is kiterjedt a vonzáskörzetük. Azt kérte az öregdiákoktól, hogy segítsék alma materüket a további, meredeken felfelé törő pályán.Dr. Kovács Zsolt főigazgató, aki maga is Kautz-szakkollégiumos öregdiák, az egyetem közelmúltjáról és a tervezett közeli jövőjéről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a széchenyis brand nagyon sokat emelkedett az elmúlt években. A mosonmagyaróvári és az Apáczai-kar integrációjának sikerét olyan szinergiák is visszaigazolják, mint például a VR Learning rendszer közös fejlesztése. A tantervreform közben megalapozta a nemzetköziesítés kiterjesztését: a külföldi hallgatók létszáma rövid időn belül meg fog duplázódni. A főigazgató rávilágított, hogy a Menedzsment Campus, és a volt kekszgyári területen a közeljövőben megvalósuló tudományos-technológiai park egyaránt a vállalkozói egyetemmé válást hivatott segíteni. Ebben a folyamatban kérte a szakkollégium öregdiákjainak együttműködését.Dr. Honvári János prof. emeritus most megjelent egyetemtörténeti könyvével kapcsolatban felidézte a győri felsőoktatás gazdag múltját. Rávilágított, hogy a győri polgárokban mindvégig ott volt az egyetem iránt igény, ami végül a kétezres évek elején valósulhatott meg. Pedig a történelem során többször is közel került a város ahhoz, hogy universitasa lehessen. A pozsonyi egyetem például az ezerkilencszázhúszas években végül azért nem Győrbe költözött, mert a város nem tudta befogadni az orvosi kart. Így került azután a képbe Pécs. A hatvanas években pedig azért nem valósulhatott meg a győri műszaki egyetem, mert a tervezők túl nagy, túl költséges komplexumot álmodtak a Püspökerdőbe. Ehelyett 1968-ban megalakult a KTMF.

Én anélkül, hogy kimozdultam volna innen, öt különböző nevű főiskolán, majd pedig az egyetemen tanítottam"

- utalt az elmúlt évtizedek változásaira a KTMF-től a SZIF-en át a SZE-ig Honvári János. Felidézte, hogy az egyetemmé válás gondolata 1989 februárjában merült fel újra Dr. Kiscelli László javaslatára, és Dr. Szekeres Tamás főigazgatósága idején, a kilencvenes években gyorsultak fel az események. Így az újonnan alakuló, alapítványi Arrabona Tudományegyetem terveivel szemben végül a Széchenyi-főiskola egyetemmé válása valósulhatott meg 2002-re.Dr. Kovács Norbert, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium alapítványának kuratóriumi elnöke szerint az egyetem vezetőinek hitvallása, hogy az intézmény híd szerepet töltsön be az akadémiai szféra, a gazdaság és a társadalom között, nagyívű, dinamikus fejlődéshez vezetett. Ebben a régió határain túlmutató, a nemzetköziesítést megcélzó folyamatban fontos építőkocka az utánpótlásnevelés, amelynek kiemelkedő terepe szakkollégium.

A Kautz-szakkollégium olyan diákokat nevelt ki, akik szakterületük markáns képviselői tudnak lenni az üzleti életben és az oktatásban egyaránt. Alapítványunk célja, hogy a szakkollégium tagjai ezt követően is nyitott, folyamatosan megújulni tudó szakemberekké válhassanak"

Dr. Farkas Péter és Fekete Gábor.

– mondta Kovács Norbert.A közösség 1997-ben alakult még Győri Széchenyi Szakkollégium néven Nagycenken, a Széchenyi István Emlékmúzeumban azzal a céllal, hogy „a közgazdaságtan után érdeklődő tehetséges hallgatók számára olyan közösséget és környezetet hozzon létre, amelyben lehetőség lesz – mélyreható gazdasági elemző ismeretek megszerzése és gyakorlása mellett – önálló, megalapozott döntéseket hozó és azokat vállaló, etikus, művelt személyiségek kialakulására". Az alapító Dr. Ferenczi Zoltán volt, és kezdetben a kutatási módszertanra és az eredmények kommunikálására helyezték a hangsúlyt.

Nagyon szép karriert jártak be az első szakkollégisták. Akkor a Statisztika Tanszék vezetőjeként a hallgatókkal együtt felmértük például, számszerűsítettük és publikáltuk, hogy milyen hatalmas gazdasági előnyt jelent a felsőoktatás a városnak"

– mondta Dr. Ferenczi Zoltán.Az első szakkollégisták között volt Dr. Farkas Péter. Két évig hallgatóként, majd doktoranduszként vett részt a közösség munkájában, 2002-től pedig tíz éven át a szakkollégium programigazgatója volt.

Külön épületet kaptunk a Budai úton, egy helyen laktak a diákok, számítógépes kabinetet tudtunk létrehozni nekik, nagyon szép korszak volt. Akik akkor végeztek, azóta is egy nagyon összetartó, erős csapatot alkotnak"

– emlékezik a közös évekre Farkas Péter.

2012-ben elhagytuk az országot a családdal, azóta Ausztriában élünk, és amit addig itt az egyetemen tanítottam, azt most a gyakorlatban hasznosítom, kontrollerként dolgozom egy ipari vállalatnál"

– teszi hozzá. Párja, Kovács Andrea karrierjének szempontjait figyelembe véve váltottak, aki azóta visszatért a sportpályafutáshoz, és tíz év után újra bekerült az atlétikai válogatottba, az ötven kilométeres gyaloglásban magyar csúcstartó. Sankt Pöltentől délre, a hegyekben élnek.Dr. Farkas Péter azt a tapasztalatot kapta útravalónak a győri egyetemtől, hogy az alázatos, szorgalmas munkának meglesz az eredménye. Ő is válogatott sportoló volt a karate egyik szakágában, és többször kijutott az Európa-bajnokságra. A tudatos munka jellemezte a sportban, és egyetemi hallgatóként, oktatóként egyaránt.

Ezt a mentalitást látom a volt szakkollégistáimnál is, akikkel máig tartjuk a kapcsolatot. Nem volt nagy korkülönbség köztem és a diákok között. Ott laktam velük, a szakkollégium épületében volt egy lakásom, tudtam mindenkiről mindent, szoros baráti kapcsolatok alakultak ki közöttünk"

– mondja Dr. Farkas Péter.Fekete Gábor 2012-ben végzett marketing vonalon a Széchenyi István Egyetem Kautz-szakkollégistájaként, és azóta szép szakmai utat tett meg. A mesterképzés mellett már dolgozott, a diploma megszerzése után egy évig maradt még Győrben, azután az Ogilvy reklámügynökséghez került Budapestre. Négy évig látott el projektmenedzseri feladatokat, nagy világmárkákkal volt kapcsolatban. Most pedig, mint marketing menedzser tér vissza Győrbe egy középvállalathoz.Egyetemi emlékei közül a gyakorlatorientált projektfeladatokat emelte ki, amelyek jó útravalót adtak a későbbi munkakörök ellátásához. Az egyik kedvenc programsorozata volt a SZEN, részt vett a püspökerdei futásokon, és visszatérő vendég most is. Az egyetemi újságnak, a Győri Kreditnek is dolgozott hallgatóként, öt cikke jelent meg, mindegyikre szívesen emlékezik.Ezek a közös emlékek az előadásokat követő kötetlen beszélgetéseken is újra elő-előkerültek, hiszen aki széchenyi lett, örökre, egész életén át az is marad, és a széchenyis életérzés végigkíséri minden állomáson.