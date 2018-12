Nyolcvanöt év - A győri KTMF egykori főigazgatóját köszöntötték

Dr. Földesi Péter jelenlegi és dr. Szekeres Tamás volt rektor mellett az egykori kollégák is elmondták, elküldték jókívánságaikat az ünnepeltnek.



- Mi jut eszébe elsőként a győri évekről? – kérdezem Kiscelli Lászlót.

– A Műegyetemen hallgatóként és oktatóként, az Oktatási Minisztériumban műszaki felsőoktatási osztályvezetőként végzett munkám alapozta meg győri főigazgatói éveimet. A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára mindig is jellemző volt a nyitottság, a jó kapcsolatépítés, a sok jó ötlet és javaslat megvalósítása. Ismeretem szerint a Széchenyi-egyetemet ma is ez a nagyfokú kreativitás jellemzi, természetesen elsősorban a menedzsmentet.

- Nagyon büszkén tekintek vissza arra is, hogy az 1980-as évek közepétől a mérnöki tárgyak mellett a tanterveinkben megjelentek a humán jellegű ismeretek, így a technikatörténet, a képzőművészet, a bibliaismeret, korunk fizikája és a vezetési stúdium. Ezek a hallgatók körében nagy tetszéssel fogadott választható tárgyként szerepeltek.

- Törekvésünk volt, hogy minél kevesebb időt töltsenek a hallgatók a padokban, s a tananyag jelentős részét inkább gyakorlati képzésen a partner cégeknél sajátítsák el.



Az egykori főigazgató szerint Győr rendkívül ideális helyszínnek bizonyult arra, hogy modern, a nagytérség mellett a nemzetközi igényeket is kiszolgáló egyetemi várossá fejlődjön. A város szellemisége, kisugárzása nagyon pozitív, rend és tisztaság jellemzi az utcákat, tereket, ráadásul az ipari környezet is alkalmas hátteret ad.

Ez a háttér inspiráló hatással volt az 1986-tól már Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola névre hallgató intézmény fejlődésére.

- Folyamatosan épültek a szakmai és a baráti kapcsolatok, amelyek többsége mind a mai napig él, és valamennyi fél számára kamatozik.

- Ennek az egyetemnek az innovációs készség az erőssége, a jövőjét is ez alakítja – mondta el a nyolcvanöt éves Kiscelli László, aki szerette,ma is szereti ezt az intézményt.

– Úgy gondolom, a képzési kínálat kiszélesedésével, az integrációkkal, a több lábon állással erősödött a győri egyetem pozíciója, ráadásul az eredeti műszaki irányvonal is gazdagodott, kiteljesedett. Mindenki számára értékes ez a változatosság. Milyen jó is az, ha színes a képzési kínálat, nívós a kulturális, a sport és a kollégiumi szolgáltatások sora – így értékeli az egykori főigazgató a hatékony győri felsőoktatás sikeres útját.