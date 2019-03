Letartóztatták az álrendőröket, akik pénzt és ékszereket raboltak Győrben - videó

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akik a gyanú szerint a napokban egy győri társasházi lakásba magukat rendőrnek álcázva törtek be - közölte a Győri Törvényszék.A bíróság megállapította, hogy a gyanúsítás megalapozott, és - a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó - letartóztatás elrendelését indokolt.A bíróság döntésének indokolása szerint mindkét gyanúsított esetében valószínűsíthető, hogy az eljárás során elérhetetlenné válnának, hiszen egyikük sem rendelkezik állandó, bejelentett lakcímmel.A bíróság a határozat indokolásában rámutatott arra is, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsítottak a tanúk befolyásolásával nehezítsék az eljárást. Mind a két férfi esetében fennáll továbbá a bűnismétlés veszélye, ugyanis az egyikük előzményi adatai alapján nem zárható ki az újabb bűncselekmény elkövetésének reális lehetősége sem.A döntés az egyik gyanúsított esetében végleges, míg a másik gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.Bejelentés érkezett a rendőrségre 2019. március 12-én az esti órákban arról, hogy aznap 2 és 3 óra között rablás történt egy győri társasház egyik lakásában. A sértett a rendőröknek elmondta, hogy hajnali 3 óra körül három ismeretlen csengetett be hozzá, akik magukat rendőrnek kiadva drogot kerestek. A férfiak fegyverrel vagy annak utánzatával fenyegetőzve követelték a kábítószert, majd kutatást végeztek a lakásban, és készpénzt, valamint órákat és egy karláncot vittek el magukkal.A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül beazonosították a három elkövetőt, egyiküket - 2019. március 13-án a délutáni órákban - sashegypusztai otthonában fogták el. A férfi lakásán tartott házkutatás során megtalálták a sértettől ellopott órákat, valamint gáz- és riasztófegyvereket foglaltak le. A másik elkövetőt 2019. március 14-én délután fogták el.Harmadik társukat még elfogatóparancs alapján keresi a rendőrség.A 39 éves és a 26 éves győri férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol velük szemben drogtesztet alkalmaztak, ami mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott.A nyomozók G. Attilát és A. Rolandot - őrizetbe vételük mellett - gyanúsítottként hallgatták ki fegyveresen elkövetett rablás bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt.