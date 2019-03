Heten haltak mag Mezőörsnél: jogosítvány nélkül vezetett a vétkes sofőr

Az ő autójában utazott a 19 éves Ramóna, akinek nagymamája nyilatkozott lapunknak. A mezőörsi tragédiában két autó és öt család érintett közvetlenül. A Kisalföld az Audiban utazó H. családról (Lászlóról, az apáról, Szilviáról, az anyáról és gyermekükről, Lacikáról), valamint az autó tulajdonosáról, Nagy Ádámról és a volán mögött ülő N. Csabáról már a keddi számában írt Tragédia véletlenekkel címmel. Az elsődleges helyszíni szemle alapján ők voltak a vétlenek a balesetben.A másik jármű utasairól, az Opelt vezető P. Zoltánról és szerelméről, Ramónáról megrázó részleteket tudtunk meg.P. Zoltánnal kezdjük, aki információnk szerint nem rendelkezett jogosítvánnyal – úgy vezetett a tragédia napján is. Értesülésünket a rendőrség megerősítette. A 29 éves férfi nem volt ismeretlen a nyomozó hatóság számára, január elején mi is írtunk az egyik ügyéről, de előtte a többiről: P. Zoltánt 2013-ban jogerősen két év börtönre ítélték csoportos rablás miatt, 2014-ben szabadult. Másodszor kisebb ügyben került bíróság elé, a kötelező tartásdíjat nem fizette, ezért 2017-ben közérdekű munkára küldték.A halála előtti utolsó ügyét Nem akart kiköltözni a lakásból, inkább ütött címmel írtuk meg a Kisalföld január 9-i számában. Ez a történet sem vet jó fényt P. Zoltánra: a sértett elmondása alapján bérbe adott egy lakást egy asszonynak (P. Zoltán édesanyjának), akinek a fia megkérte őt, engedje meg, hogy egy rövid ideig ő is a bérleményben lakhasson. A tulajdonos egy hónapra engedélyezte ezt, majd a határidő leteltével felszólította a férfit, hogy hagyja el az ingatlant. Ezen összeszólalkoztak és a vita közben P. Zoltán többször megütötte a tulajdonost, majd az őket szétválasztani szándékozó édesanyját is fellökte és többször megrúgta. Mindkét áldozat nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett, a rendőrök akkor elfogták P. Zoltánt, s ellene súlyos testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás is indult. Mivel szabadlábon várta ügye folytatását, ezért az Opelt is használta...„Vasárnap reggel tükörtojást kért reggelire. Azt csináltam neki" – idézte fel Simon Zsuzsanna, Ramóna nagymamája azt a bizonyos utolsó napot. A lány Zsuzsannánál lakott, az asszony kiskorában is hat éven át nevelte unokáját, szoros kapcsolat volt közöttük. Most egyedül maradt a fájdalmával, s a temetés költségével, amelyhez a Jóakarat hídján keresztül 150 ezer forinttal tudunk hozzájárulni.„Kakaót és sonkát is készítettem neki – folytatja. – Miután végzett az étkezéssel, mondta, hogy elmegy sétálni a faluban. Kérdeztem tőle, »tudod, hogy mikor van dél, ugye?«. Mondta, hogy hazaér ebédre. Alighogy elment az unokám, megállt a ház előtt kocsival a Zoli. »Csók, hát a Ramóna?« –kérdezte. Mondtam neki, hogy sétálni ment, ekkor felhívta, s hallottam a telefonból, hogy a parkban találkoznak. Amint lerakta, úgy indult el a kocsival, mint az őrült, soha nem láttam még így vezetni."A nagymama hozzátette: hetedik hónapja volt együtt Ramóna és Zoltán, egy győri koncerten ismerkedtek meg. „Nem nagyon ismertem a férfit, de az első perctől kezdve nem volt szimpatikus, hallottam többektől, hogy börtönben is volt. Szerencsére nem járt gyakran hozzánk."„Átmentem a lányomékhoz (Ramóna édesanyjához – a szerk.), s ott mutatták telefonon, hogy milyen horrorbaleset volt Mezőörsnél, mindenki elégett. Azt mondták, hogy a Rami az egyik közülük. Amint ezt megtudtam, végem volt..."