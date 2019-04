Győri autószalonból vitte el a széfet a rabló

Illusztráció

Múlt péntek hajnalban, korábbi „tudatos felderítés" után már felkészülten érkezett a rabló: az álarcot viselő férfi többméteres pajszerral kifeszítette a széfet a létesítményben, majd kitépte azt a betonból.A távfelügyelettel ellátott szalonhoz a jelzésre kijött az őrszolgálat, majd a rablás láttán a rendőrség is, de addigra hűlt helye volt az elkövetőnek.Információink szerint a biztosítási értékhatár alatti összeg volt csak a széfben, ehhez azonban végül nem jutott hozzá, mert nem tudta kinyitni a „mackót". A rendőrség szombaton csapott le a feltételezett elkövetőre, akinél megtalálták a páncélszekrényt, benne a pénzzel.Úgy tudjuk: az eset egy rablássorozat része lehet, az elmúlt időszakban több győri autószalonból is elvittek már pénzkazettákat – például tavaly decemberben.A megyei rendőr-főkapitányság a Kisalföld kérdésére közölte: „A jelzett helyszínen történt bűncselekménnyel kapcsolatban a Győri Rendőrkapitányság nyomozást folytat jelentős értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette megalapozott gyanúja miatt egy 26 éves győri férfi ellen. Az eljárásról – a nyomozás érdekeire való tekintettel – jelenleg bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni." Így aztán arra a kérdésünkre sem kaptunk választ (a helyi szóbeszédet megerősítve), hogy autós üldözés után sikerült-e elfogni a rablót, és hogy más korábbi bűncselekmények kapcsán is látótérben van-e a gyanúsított. Úgy tudjuk, az üggyel kapcsolatban sajtótájékoztatót tartanak majd, „amikor azt a nyomozás állása lehetővé teszi".