Koronavírus – Leáll a sopronkövesdi Autoliv és a fertődi Velux

A szakszervezettel és az üzemi tanáccsal egyeztetve a sopronkövesdi Autoliv a szerdai éjszakai műszak végeztével felfüggeszti termelését április 6-ig. A fertődi Veluxban pénteken még dolgoznak, aztán a tervek szerint április 15-ig leállnak.

– A cégvezetés és az üzemi tanács elsősorban a dolgozók egészségügyi védelme érdekében határozott úgy, hogy a szerdai éjszakai műszak végeztével április 6-ig beszünteti a termelést – tudtuk meg Marsitsné Horváth Mariannától, a biztonsági öveket gyártó Autolivben működő Vasas Szakszervezet titkárától, a munkavédelmi bizottság elnökétől, aki tagja a cég operatív csapatának. – Kétezer-kétszáz dolgozónk három nagy csarnokban látja el a feladatát három műszakban, s ezt az egészségügyi rizikót az ismert veszélyhelyzetben a munkáltató nem vállalhatta, még ha a vállalati higiénés körülmények kifejezetten jónak is mondhatók. A döntést ugyanakkor az is befolyásolta, hogy sorra zárnak be azok az autógyárak, amelyeknek szállítunk, ugyanúgy az Autolivnek alkatrészeket biztosító partnerek is.

Ilyen módon várható volt a lépés. A hét elejétől fokozatosan szüntettek meg részlegeket, csökkentették a termelést. A munkavállalók fizetést kapnak a leállásra: a tavalyról áthozott szabadságokat fogják kiadni és az idei időarányos szabadsággal, továbbá a távolléti díjnak megfelelő állásidővel oldják meg ezen időszak áthidalását.

A magyarországi Veluxnál a tetőtéri ablakok gyártását március 29-től két hétre felfüggesztik. Ennek oka a koronavírus-járvány miatti csökkenő európai értékesítés, valamint a készletfelhalmozódás. A döntésben az alapanyag-ellátási nehézségek is közrejátszanak. Ez mintegy nyolcszáz alkalmazottat érint. A fertődi gyárban csak korlátozott számú munkavállalóra lesz szükség a megoldandó vészhelyzetek kezeléséhez. A magyar termelés tizennégy napos leállítása a Velux cégcsoportnak a közelmúltban Európa-szerte végrehajtott intézkedéseihez kapcsolódik. Magyarországon kívül a cégcsoport március 29-től Kelet-Közép-Európa más országaiban is felfüggeszti a termelést, Franciaországban pedig már meg is tette ezt. A cég legfelső vezetése továbbra is figyelemmel kíséri a koronavírus terjedését, értékesítésre gyakorolt hatását és ennek megfelelően tesz további intézkedéseket. Arra összpontosítanak, hogy az alkalmazottaikat és üzleti partnereiket biztonságban tudják, és eleget tegyenek annak a társadalmi kötelezettségüknek, hogy a vírus terjedését megakadályozzák, miközben vevőik számára az árukiszállításokat biztosítsák – közölte a cég.