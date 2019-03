Agrárminiszter: további támogatást kapnak a fűszerpaprika termelők

Emlékeztetett, a területalapú támogatás jelenleg hektáronként mintegy 74 ezer forint. Ezen felül 2018/2019-ben a fűszerpaprikát termelők hektáronként további 91 ezer forintos, termeléshez kötött támogatásban részesültek. Nagy István elmondta, az idén jelentősen bővítik a nemzeti forrásból 2014 óta működtetett, a fémzárolt vetőmag költségeihez nyújtott támogatást. A forrás eddig a vetőmag költségének 75 százaléka, de legfeljebb kilogrammonként 30 ezer forint volt. Ennek mértékét 100 ezer forintra emelik.

A termelési kedv fenntartása érdekében még az idén több mint 500 millió forint támogatást kap a fűszerpaprika ágazat - mondta Nagy István agrárminiszter csütörtökön reggel a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában.Közölte: a korábbi 10 ezer hektárról 1700 hektárra zsugorodott a fűszerpaprika vetésterülete Magyarországon. Kérdésre válaszolva hozzátette, azért csökkent ilyen jelentősen a fűszerpaprika vetésterülete, mert a gazdák nem tudnak annyi jövedelmet termelni vele, mint amennyi a befektetett összeg. Úgy vélte, ezen egyebek mellett a fogyasztói igények megteremtésével lehet segíteni, például az Agrármarketing Centrum segítségével a magyar fűszerpaprika minőségét kell hangsúlyozni. Hozzátette: egy védjegy, sőt egy zárjegy bevezetésére lenne szükség.Szólt arról is, hogy új jogcímként jelentős, évente legfeljebb mintegy 20 millió forintos energiaköltség-támogatást vezetnek be azoknak a szárítmány-előállítóknak, akik gázt használnak. A támogatás a felhasznált éves hőmennyiség arányában sávosan, csökkenő mértékben vehető majd igénybe először idén nyáron, a tavalyi év második félévében és az idei év első félévében szárításra felhasznált gáz után. A program elérhető lesz még egyéb zöldség-gyümölcs, illetve fűszer- és gyógynövényszárítással foglalkozó üzemek számára is. Erre a programra a tárca mintegy 500-700 millió forintot fordít - mondta a miniszter.