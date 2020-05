Óvatosnak kell lennünk, különben ismét felerősödhet a járvány

Fő az óvatosság – gondolja olvasóink többsége. Legalábbis, ez derült ki legutóbbi szavazásunk végeredményéből.

Múlt héten arra voltunk kíváncsiak, olvasóink tartanak-e a koronavírus felerősödésétől.

A voksolók 51 százaléka szerint óvatosnak kell lenni, különben ismét erőre kaphat a vírus.

Kijelenthető, hogy olvasóink több mint fele felelősen gondolkodik a témában. A koronavírus által okozott rendkívüli helyzetre nem volt példa évtizedek óta. Ennek ellenére úgy tűnik, jól vizsgáztunk és a gyorsan meghozott intézkedéseknek illetve annak köszönhetően, hogy betartottuk a szabályokat, sikerült elkerülni az olyan bajt, amelyre láttunk példát Olaszországban vagy Spanyolországban. Ugyan a korlátozásokon enyhítettek, most rajtunk is múlik, hogyan alakul a járványhelyzet. A válaszokból arra lehet következtetni, szerencsére sokan tisztában vannak ezzel és remélhetőleg továbbra is betartják a szükséges óvintézkedéseket.

Mindenkit foglalkoztat a kérdés: mi fog történni az elkövetkezendő néhány hónapban.

Olvasóink 22 százaléka úgy válaszolt, bízik abban, hogy a vírus nyomtalanul eltűnik végre.

Természetesen ez lenne a legjobb, de a tudósok és a járványügyi szakemberek szerint reálisabb, hogy ciklikusan jelentkezik majd, így ősszel vagy a későbbiekben esetleg újra számítani lehet rá. Ebben hisznek azok is, akik arra szavaztak, valódi veszélye van egy sokkal pusztítóbb hullámnak.

A válaszadók 18 százaléka gondolja úgy, hogy nem nyugodhatunk meg teljesen, számolni kell egy esetleges második hullámmal.

Tekintve az ismeretlen helyzetet, egyelőre senki nem tudja biztosan megmondani, hogyan alakul a jövő a koronavírus tekintetében. Egy dolog biztos: a világ számos országában – így hazánkban is – dolgoznak a vírus elleni szereken. Mindenki a hatásos oltóanyag mielőbbi elkészülésében bízik. A legoptimistábbak vannak ugyanakkor a legkevesebben is:

olvasóink 9 százaléka szerint, mire a vírus visszatér, meglesz a vakcina.

Bízzunk a legjobbakban és addig is, tartsuk be a távolságtartás szabályait, mossunk mindig alaposan kezet, viseljünk maszkot és legfőképpen vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

