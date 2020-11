Így készült az idei Családok szakácskönyve (videó)

Olvasóink legjobb receptjei címmel jelentetjük meg hamarosan a Mediaworks Hungary Zrt. megyei napilapjainak idei szakácskönyvét.

A beküldők kitettek magukért a receptek számában és az ételeknél egyaránt. Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakácsnak, az album lektorának vezetésével választotta ki a szakmai zsűri az általa legjobbnak ítélt recepteket.

Az előételeknél, leveseknél, főételeknél és desszerteknél is törekedtek arra, hogy változatos legyen a kínálat, és mindenki találjon kedvére való ételeket.

A szakácskönyv konyháján mesterszakácsok és -cukrászok készítették el a receptek alapján a finomságokat, változtatniuk szinte nem is kellett. Ezután a szomszédos ,,műterembe” vitték az ételeket, ahol Sándor Adrienn stylist tálalta és állította be ezeket a fényképezéshez, Imre György pedig többféle fotót is készített, és a legjobbak kerültek a könyvbe. Több mint 150 ételnél harmonizál a recept, a fotó, a díszítés, a környezet.

Több olvasónk a családjával, gyermekeivel, unokáival, sőt dédunokáival alkothatta meg remekművét a konyhán, és mindezt megörökítettük a könyvben. Miként a szakácsok, cukrászok által ajánlott finomságokat is. Néhány étel elkészítésének folyamatát videóztuk, és ezek a kisfilmek QR-kód alapján okostelefonnal megnézhetők lesznek majd.

Borítóképünk illusztráció