Így készíthet szép ételfotót

Telefonnal is menni fog, ha megfogadja tanácsainkat.

A családi, baráti összejöveteleket egyelőre el kell felejtenünk. Ám attól még megoszthatja szeretteivel online módon, fotón, hogy mivel vendégelte volna meg őket. Bár sokan kételkednek benne, bizony otthoni körülmények között, fényképezőgéppel vagy akár telefonnal is csodás ételfotókat lehet készíteni.

Ebben segítenek Csigó Zita ételfotós tippjei – írja a Vasárnap Reggel.

– Fontos, hogy legyen elegendő fény, de a mesterséges megvilágítást lehetőleg kerülje.

– Fotózzon világos helységben, például az ablak mellett. Ha túl erős árnyékok rajzolódnak ki, húzzon be egy fehér színű, kevésbé sűrűn szövött függönyt, vagy szűrje meg a fényt az ablakra ragasztott, illetve az ablak elé becsúsztatott, félig fényáteresztő zsír-, pausz- vagy sütőpapírral. Az oldalról jövő fény az ideális, ez ugyanis szép árnyékokat vet az ételre.

– A túl árnyékos részeket derítőlappal világosíthatja ki. Erre a célra használhat fehér színű karton- vagy hungarocell lapot. Egyszerűen fordítsa a fényforrás felé, mintha tükör lenne, és terelje a fényt az árnyékos területre.

– Válasszon természetes anyagú háttereket, például szép textúrájú fadeszkát, natúr lenvásznat vagy akár márványfelületet. Emellett a díszítéshez érdemes többféle színű, mintájú textilszalvétát beszerezni.

– A tányérok és egyéb kiegészítők sose nyomják el a főtémát! Ha az étel semleges színű, a háttérbe helyezett kiegészítők se legyenek túl harsányak, nehogy eltereljék a figyelmet a lényegről. Fontos azonban, hogy az ételt kiemelje a tányér, például tejberizst sose kanalazzon hófehér csészébe.

– A legtöbb fogást szépen hangsúlyozzák a világosabb, pasztellesebb kék és türkiz árnyalatok. Jól használhatók a bézs és a törtfehér színek, illetve a rózsaszín is.

– Az ételeket nyugodtan készítse el a szokott módon. Legyen friss, szépen díszített a fotóra kerülő fogás, de nem szükséges semmiféle művi trükköt bevetni. A díszítéshez használjon friss zöldfűszereket, leveleket, egy szelet tortába bátran vágjon bele, és az sem baj, ha a porcukorból nemcsak a sütire, hanem mellé is jut.

– Ne csak a tányért, a környezetét is díszítse! Tehet a háttérbe pár szál virágot, vagy, ha például mogyorós desszertet fotóz, akár pár szem mogyorót is.

Borítókép: illusztráció