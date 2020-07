A fürdőruha alatt is használni kell naptejet

Nyáron kiemelten fontos, hogy óvjuk a bőrünket a káros napsugaraktól, ebben pedig a fürdőruha-választás is segíthet.

A nyár egyértelmű, hogy a strandolásról és a lenge öltözetről szól, de muszáj résen lennünk, hiszen a bőrünket óvni kell a káros napsugaraktól. A szakemberek szerint az sem mindegy, hogy milyen fürdőruhát választunk. A férfiaknak egyszerűbb a dolguk, hiszen a fecske már nem divat, ellentétben a hölgyekkel, akik a falatnyi bikinikben különösen ki vannak téve a veszélynek.

Dr. Kuroli Enikő bőrgyógyász sze­rint 50 évvel ezelőtthöz ké­pest sokkal nagyobb megterhelésnek van kitéve a bőrünk. Fél évszázaddal ezelőtt még vastagabb volt az ózonréteg, és kevesebb sugárzás ért bennünket – mondja a Borsnak. „Rengeteg UV A-és B-sugárzást kapunk, ami miatt drámaian megnőtt az utóbbi időben a bőrdaganatos megbetegedések száma. Nagyon fontos, hogy mindig kenjük be magunkat a fürdőruha alatt is, mert a napsugarak a ruhánkon keresztül is áthatolnak. A nők a dekoltázsukat se hagyják ki, oda többet is kenjenek, főleg, ha kivágott a felső, mert ez a legérzékenyebb terület a gyengébbik nemen.

A fürdőruha-választás ugyanúgy fontos a napégéssel szemben, mint a megfelelő napvédő krém. Akinek látványos bőrbetegsége van – például pikkelysömör vagy ekcéma –, nyilvánvalóan ne vegyen fel fürdőruhát, elég egy póló neki, ha vízbe megy. Vannak már UV-szűrős fürdőruhák is. Arra kell törekedni, hogy ne vegyünk gagyi minőségűt. Fontos, hogy ne legyen műszálas, és természetes anyagból legyen – mondja a szakember, majd hozzáteszi: törekedjünk arra, hogy minél hamarabb megszáradjon a fürdőruha, ne ma­rad­jon nyirkos.

Ha nem napon vagyunk, és érzékenyebb a bőrünk, töröljük át a fürdőruhát törülközővel, így csökkenthetjük a gombásodás veszélyét. A fürdőruha anyagán és a minőségén túl fontos a színe is a leégés szempontjából. A fekete nem ajánlott, ugyanis sokkal jobban szívja a napfényt, mint más színek. Hordjunk világos színeket, ha nem is fehéret, ugyanis azok sokkal kevésbé melegszenek fel – tanácsolja a szakember.

Nyáron nem egyformán ér a nap minket, és a bőrtípustól is függ, mennyire fog meg minket a nap. Elég tíz perc is, hogy megpiruljunk. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit takar pontosan a faktorszám. A címkén szereplő számot mindig 10 perccel meg kell szorozni, ami azt jelenti, hogy egy 50 faktoros naptej például 500 percig nyújt védelmet, azaz 8 órán és 20 percen keresztül.

Borítókép: illusztráció