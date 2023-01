A FIRST LEGO League egy globális LEGOrobot versenysorozat, amelyek küzdelmein 9-16 éves diákokból álló csapatok mérik össze tudásukat szerte a világban. Így történt ez szombaton Győrben is.

Magyarországon több regionális fordulót rendeznek. Győr mellett Miskolc, Budapest, Debrecen, Tatabánya városokban zajlanak a regionális versenyek, amelyek továbbjutói február 25-26-án mérkőznek meg a Nemzeti Döntőn, Budapesten.

A szervezőktől megtudtuk, hogy a látványos LEGO-elemekből készülő robotok építését és programozását tesztelő technikai versenyszámok mellett további két kihívás is várt a csapatokra. Az innovációs projekt részeként akár hónapokon át tartó kutatást végeztek a csapatok. A versenyévad központi témáját, majd innovatív ötletüket, megoldási javaslatukat egy szakértő zsűri előtt mutatták be a helyi versenyen. Az idei kihívás a Legyél te is energiabajnok! címet kapta.

A győri fordulón a régió legtehetségesebb robotépítő diákcsapatai vettek részt, összesen 6 csapat mérte össze ügyességét. Az izgalmas robot játék menetek mellett idén is számos érdekes kísérőprogram várta a látogatókat, ami sokak kíváncsiságát fel is keltette. Ezek a verseny idei tematikájához – megújuló energia - kapcsolódtak. Az érdeklődők WeDo versenyautót építhettek és programozhattak, szélturbinát építhettek, kipróbálhatták a 3D nyomtatást, valamint családi kísérletezésen is részt vehettek.