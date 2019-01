Demonstráltak a régióban is

Két helyszínen fél pályán lassította a forgalmat Győrben szombaton ebéd után a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Fotó: B. A.

A demonstráció – amelyhez ellenzéki pártok helyi szervezetei is csatlakoztak – a nádorvárosi új köztemető parkolójából indult.– Az útlezárások a szakszervezetek négy követelése melletti kiállást szolgálják. E négy pont a munka törvénykönyvével, a minimálbérrel, a sztrájkjoggal és a nyugdíjjal kapcsolatos követeléseket fogalmazza meg – jelezte a helyszínen László Zoltán, a szövetség alelnöke. Körülbelül kétszázötvenen tüntettek szombat délután Sopron Fő terén , ahol civil kezdeményezésre, de a pártok és a Vasas Szakszervezet csatlakozásával szabad Sopront és szabad médiát követeltek. A szervező, Tutunzisz Ákos erdész, szociálpolitikus hangsúlyozta, a városháza előtt felállított színpadon csakis demokraták és csakis a demokrácia érdekében szólalhatnak fel. A szónokok – a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd Magyarországért és az Új Kezdet képviselői – mellett a Bécsben élő magyarok küldöttsége is szót kapott. Többek között az egészségügyről, az oktatásról is beszéltek, többször visszatértek a szolidaritás, az összefogás fontosságára és az is gyakran elhangzott, hogy szabad média nélkül nincs demokrácia. A tüntetésen ismertették a soproni ellenzéki pártok közös nyilatkozatát is, amelyben a szabad információhoz való jog, a közszolgálati tájékoztatás fontosságát hangsúlyozzák.Sztrájkot hirdettünk, de tárgyalásokra készülünk – mondta a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szombaton Tatabányán, ahol a városháza előtti téren tartott kormányellenes tüntetésen a szakszervezeti szövetségek vezetői mellett az ellenzéki pártok női politikusai is felszólaltak.Boros Péterné hozzátette, nemzeti munkaügyi kerekasztal létrehozását indítványozzák, valamint a kormánytól egyenlő partnerségen alapuló, érdemi megbeszélést akarnak, és követelik, hogy valamennyi közszolgálati bértarifarendszer kiindulópontja a mindenkori minimálbér legyen. A szakszervezeti vezető emlékeztetett arra, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérét 11 éve nem emelték, a kormánytisztviselők közül csak egyeseknek ígértek béremelést, az itt dolgozóktól elvettek öt nap szabadságot és megszűnt a törvényi garancia az egyéni béremelésre.Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke azt mondta, hogy a jövőben össze kell fogni, mert a civilek, szakszervezetisek és az ellenzékiek hármas egysége elhozhat egy új köztársaságot, ahol a szakszervezetek szavát figyelembe veszik és a civil kezdeményezéseket segítik. Az érdekvédelmi vezető szerint a kormány elleni küzdelem „ma vált országszerte kiterjedtté".Galló Istvánné, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának alelnöke szerint ma Magyarországon „dolgozói szegénység" van. „Napi nyolc óra munkából sok ember nem tud megélni, ezért nemcsak a munkaügyi törvények módosításának visszavonását kell követelni, hanem azt is, hogy a legkisebb kereset is legyen elég a szerény, de tisztességes megélhetéshez" – mondta az alelnök.